قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس: نعمل بشكل نشط على مسألة الضمانات الأمنية في فترة ما بعد الحرب.

زيلينسكي: الضمانات الأمنية لا يمكن أن تنجح دون دعم أمريكي

وأضاف زيلينسكي: أوروبا بحاجة إلى قوات مسلحة موحدة وبوتين استطاع أن يضغط على أوروبا ويمنعها من اتخاذ قرار باستخدام أموال روسيا المجمدة.

وتابع: الضمانات الأمنية لا يمكن أن تنجح دون دعم أمريكي وأوروبا بحاجة إلى أن تتعلم كيف تدافع عن نفسها

واستطرد في حديثه قائلا: معظم القادة ينتظرون فقط أن تهدأ الولايات المتحدة بشأن جرينلاند، وأعرب زيلينسكي عن امتننانه للدول الأوروبية لقرارها تجميد الأصول الروسية.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قال المبعوث الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف: إن الاتفاق المتعلق بالأزمة الأوكرانية وصل إلى مراحله النهائية، مشيرا إلى وجود مؤشرات إيجابية على قرب التوصل إلى صيغة توافقية.

وأضاف ويتكوف، في تصريحات صحفية: إن الولايات المتحدة تبدي تفاؤلًا حيال إمكانية إنجاز الاتفاق، في ظل استمرار المشاورات والاتصالات مع الأطراف المعنية، بهدف إنهاء النزاع والتوصل إلى تسوية تضمن الاستقرار.

ومن جانبه أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن إدارة الرئيس دونالد ترامب هي الإدارة الأمريكية الوحيدة التي تمكنت من فهم الأسباب الجذرية لأزمة أوكرانيا.

إدارة ترامب اقترحت حلولا للأزمة الأوكرانية

وأضاف لافروف في مؤتمر صحفي أجمل فيه نتائج عمل الدبلوماسية الروسية لعام 2025": "اقترحت إدارة ترامب حلولا للأزمة الأوكرانية تأخذ في الاعتبار ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للنزاع".

زيلينسكي يحاول بشكل هستيري فرض فكرة وقف إطلاق النار في أوكرانيا

وتابع: "يحاول فلاديمير زيلينسكي وأوروبا بشكل هستيري فرض فكرة وقف إطلاق النار في أوكرانيا. لكننا لن نسمح لنظام زيلينسكي بالهدنة لإعادة تسليحه والحشد ضد روسيا مجددا".

وأضاف: "يتحدثون عن توفير ضمانات أمنية لأوكرانيا. حينما يتحدثون عن "الأمن في أوروبا" والضمانات الأمنية التي تمنح للنظام النازي الحالي في أوكرانيا، لا يتحدثون عن إعادة الحقوق للناطقين بالروسية ومنع اللغة والكنيسة الروسية في أوكرانيا".

