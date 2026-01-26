الإثنين 26 يناير 2026
خارج الحدود

ألمانيا: علينا الدفاع عن مصالحنا حتى في مواجهة الولايات المتحدة

ألمانيا
 قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إنه على ألمانيا وأوروبا الدفاع عن مصالحهما الاستراتيجية، حتى لو تطلّب الأمر اتخاذ مواقف حازمة في مواجهة الولايات المتحدة، في إشارة إلى تصاعد التباينات بين الجانبين حول عدد من القضايا السياسية والاقتصادية.

وأكد فاديفول أن الشراكة عبر الأطلسي تظل مهمة، لكنها لا تعني التخلي عن المصالح الوطنية أو الأوروبية.

 

العلاقات مع واشنطن ليست على حساب المصالح الألمانية

 وأوضح وزير الخارجية الألماني أن التعاون مع الولايات المتحدة يجب أن يقوم على الندية والاحترام المتبادل، مشددًا على أن برلين لن تتردد في الدفاع عن مصالحها الاقتصادية والأمنية عندما تتعارض مع سياسات واشنطن.

وأشار إلى أن العالم يشهد تحولات جيوسياسية كبرى تفرض على الدول الأوروبية إعادة تقييم علاقاتها وتحالفاتها بما يخدم أمنها واستقرارها.

رسالة ألمانية في توقيت حساس مع الولايات المتحدة

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه العلاقات بين أوروبا والولايات المتحدة نقاشات مكثفة حول قضايا التجارة، والرسوم الجمركية، والسياسات الدفاعية والسيطرة على جزيرة جرينلاند، إضافة إلى ملفات دولية شائكة تتطلب تنسيقًا عالي المستوى.

ويرى مراقبون أن تصريحات فاديفول تعكس توجّهًا أوروبيًا متزايدًا نحو تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية، وتقليل الاعتماد على القرار الأمريكي في الملفات الحساسة.

في وقت سابق، طلبت الحكومة الألمانية  عقد اجتماع  بين المستشار فريدريش ميرتس والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حسب ما أفادت وسائل إعلام ألمانية  .

الجريدة الرسمية