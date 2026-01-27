حبس عاطل متهم بتشويه وجه فتاة بـ"49 غرزة" في العجوزة

18 حجم الخط

قررت الجهات المختصة بالجيزة، حبس عاطل متهم بتشويه وجه فتاة، بمنطقة أرض اللواء دائرة شرطة العجوزة، ٤ أيام على ذمة التحقيقات فور الانتهاء من سماع أقواله في التهم المنسوبة إليهم.

نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة في كشف ملابسات منشور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء قيام أحد الأشخاص بالتعدي على سيدة وإصابتها بدائرة قسم شرطة العجوزة.

تفاصيل القبض على المتهم

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 22 من الشهر الجاري ورد بلاغ إلى قسم شرطة العجوزة من سيدة مقيمة بدائرة القسم، أفادت بتضررها من جارها لقيامه بالتعدي عليها بالسب والضرب، ما أسفر عن إصابتها بجرحين قطعيين بالوجه والرأس، مستخدمًا سلاحًا أبيض، وذلك على خلفية خلافات نشبت بينهما حول الجيرة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم وضبطه، كما تم ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بسبب الخلافات المشار إليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكانت الفتاة محضرا بقسم شرطة العجوزة، وقدمت تقريرًا طبيًّا، أثبت إصابتها بـ 49 غرزة بالوجه والرقبة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.