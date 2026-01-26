حبس تشكيل عصابي متهم بحيازة طائرات درون بدون ترخيص في المرج

18 حجم الخط

أمرت نيابة المرج بحبس تشكيل مكوَّن من 7 أشخاص ضبط بحوزتهم 16 طائرة مزودة بكاميرات تصوير درون غير مرخصة، وذلك بدائرة قسم شرطة المرج، 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام وحدة مباحث قسم شرطة المرج بإجراء تحريات دقيقة، أسفرت عن رصد أحد الأشخاص أثناء قيامه بعرض طائرة «درون» مزودة بكاميرا تصوير للبيع عبر إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوات الشرطة من ضبط المتهم، وبمناقشته أمنيًا، أرشد عن مصدر تحصله على تلك الطائرات، حيث تبين تورط 6 أشخاص آخرين في ذات النشاط الإجرامي.

وبمداهمة أماكن تواجدهم، تم ضبط المتهمين وبحوزتهم 15 طائرة «درون» إضافية غير مرخصة، ليصل إجمالي المضبوطات إلى 16 طائرة.

وبمواجهة المتهمين السبعة، أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار بها وتحقيق أرباح غير مشروعة. وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

واقعة أخرى

وفي وقت سابق تمكنت الأجهزة الأمنية من إحباط محاولة لتهريب 35 كيلوجرامًا من المواد المخدرة باستخدام طائرة "درون" بنطاق محافظة السويس، وذلك ضمن جهود ملاحقة الشبكات الإجرامية التي تلجأ لأساليب حديثة في تهريب المواد المحظورة.

وأسفرت المتابعة الأمنية عن ضبط الشحنة قبل توزيعها، فيما جرى التحفظ على الطائرة المستخدمة في العملية، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة تمهيدًا لاستكمال التحقيقات.

