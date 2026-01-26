الإثنين 26 يناير 2026
رياضة

الدوري السعودي، اتحاد جدة يتقدم 2-0 أمام الأخدود في الشوط الأول

اتحاد جدة أمام الأخدود،
اتحاد جدة أمام الأخدود، فيتو
الدوري السعودي، انتهى الشوط الأول من مباراة اتحاد جدة أمام الأخدود بتقدم العميد بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ألان على ملعب “الإنماء”، ضمن مواجهات الجولة الـ18 من الدوري السعودي لكرة القدم “دوري روشن للمحترفين”.

سجل هدف التقدم لفريق اتحاد جدة اللاعب حسام عوار في الدقيقة 12، قبل أن يعزز اللاعب نجولو كانتي بالهدف الثاني في الدقيقة 43 من اللقاء.

أعلن سيرجيو كونسيساو المدير الفني لفريق اتحاد جدة السعودي، تشكيل فريقه  لمواجهة الأخدود على النحو التالي:

تشكيل اتحاد جدة أمام الأخدود

ودخل فريق اتحاد جدة مباراته أمام الأخدود بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: رايكوفيتش

خط الدفاع: مهند الشنقيطي، دانيلو بيريرا، فابينيو، حسن كادش.

خط الوسط: كانتي، أحمد الغامدي، دومبيا 

خط الهجوم: عوار، بنزيما، موسى ديابي

تشكيل اتحاد جدة أمام الأخدود/ فيتو
تشكيل اتحاد جدة أمام الأخدود/ فيتو

 

موعد مباراة اتحاد جدة أمام الأخدود

واستقبل فريق اتحاد جدة، نظيره الأخدود، اليوم الإثنين، على ملعب الإنماء، معقل العميد، في إطار منافسات الجولة الثامنة عشرة من دوري روشن السعودي 2025-2026، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً (19:30) بتوقيت القاهرة.

ترتيب اتحاد جدة والأخدود في الدوري السعودي

ويحل اتحاد جدة في المركز السابع، بجدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 27 نقطة، جمعها في 16 مواجهة، حيث فاز في 8 مباريات وتعادل في ثلاث مواجهات وخسر 5 مباريات 

 فيما يأتي الأخدود في المركز السابع عشر، وقبل الأخير، برصيد 9 نقاط، جمعها في 16 مبارياة، حيث فاز في مباراتين فقط وتعادل في ثلاث مباريات وخسر11 مباراة، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام العميد أملا في تجنب الهبوط نهاية الموسم الحالي.

 

