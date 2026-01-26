مصرع وإصابة 8 أشخاص في حادث تحطم مروحية بأمريكا

18 حجم الخط

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الاثنين، أن 7 أشخاص لقوا مصرعهم، وأصيب آخر بجروح خطيرة، إثر تحطم طائرة خاصة أثناء إقلاعها من مطار مدينة بانجور بولاية مين الأمريكية، وفق تقرير أولي صادر عن إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية.

تحطم مروحية في الولايات المتحدة الأمريكية

وأكدت التقرير أن الطائرة تحطمت في ظروف غير معروفة عند المغادرة، واستقرت مقلوبة ثم اشتعلت فيها النيران.

ومن جانبه أوضح مطار بانجور الدولي أن فرق الطوارئ استجابت للحادث قرابة الساعة 7:45 مساء بالتوقيت المحلي.

ومن جانبها أعلن كلا من إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية والمجلس الوطني لسلامة النقل فتح تحقيق في ملابسات الحادث، فيما قرر مطار مطار بانجور الدولي إغلاق أبوابه حتى ظهر الأربعاء على الأقل.

عاصفة ثلجية تضرب الولايات المتحدة

وبحسب السجلات الفيدرالية، فإن الطائرة من طراز "بومباردييه تشالنجر 650" المخصصة لرجال الأعمال، ومسجلة باسم شركة ذات مسؤولية محدودة مقرها هيوستن.

وجاء الحادث بالتزامن مع عاصفة ثلجية قوية ضربت شمال شرقي الولايات المتحدة، حيث كانت درجات الحرارة دون الصفر مع تساقط ثلوج خفيفة تسببت في تدن شديد للرؤية.

وتظهر تسجيلات صوتية حصل عليها موقع LiveATC.net أن برج المراقبة والطيارين ناقشوا قبل دقائق من التحطم مسألة ضعف الرؤية وإزالة الجليد عن الطائرات، قبل أن يمنح الطيار إذن الإقلاع من المدرج 33، على ما أفادت شبكة سي ان ان.

وبعد نحو دقيقتين من الإقلاع، سمع مراقب جوي يعلن عبر اللاسلكي: "تم إيقاف جميع الحركة على أرض المطار"، قبل أن يؤكد مراقب آخر أن "الطائرة مقلوبة". وعقب ذلك، أُغلق المطار وسمح لمركبات الطوارئ بالدخول إلى ساحة الطيران.

