الجمعة 07 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بدء من اليوم، إدارة ترامب تطالب شركات الطيران بخفض عملياتها في 40 مطارا رئيسيا

شركات الطيران، فيتو
شركات الطيران، فيتو
18 حجم الخط

كشفت مسودة قرار صادرة عن "إدارة الطيران الأمريكية"، اطلعت عليها "رويترز"، أن شركات الطيران ستكون مطالبة بخفض عملياتها بنسبة 4%، اعتبارًا من اليوم الجمعة، في 40 مطارًا رئيسيًّا.

وتشير المسودة إلى أنه بدءًا من 14 نوفمبر سيكون على شركات الطيران خفض عملياتها بنسبة 10%.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إدارة الطيران الأمريكية شركات الطيران مطار مسودة قرار

الأكثر قراءة

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الجمعة

شبورة كثيفة، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الجمعة

خبير أثري يرد على مزاعم إيدي كوهين بشأن بناء إسرائيل لـ الأهرامات

هل يمكن فتح حساب بالبطاقة الشخصية فقط في بنك مصر؟

ريال بيتيس يهزم أولمبيك ليون بثنائية نظيفة في الدوري الأوروبي

بعد تخطي سيراميكا، موعد مباراة الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري

مدرب بيراميدز عن الخسارة أمام الزمالك: تعرضنا لظلم تحكيمي

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم

يسجل 12.91 جنيه في هذا البنك، سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

تعرف على سعر الذهب المعلن على موقع البورصة المصرية

المزيد

انفوجراف

أبرز أرقام بطولة السوبر المصري منذ انطلاقها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 7 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية المرأة العجوز في المنام وعلاقتها بالابتعاد عن المعاصي

فضل قراءة سورة يس ليلة الجمعة للميت

المزيد
الجريدة الرسمية
ads