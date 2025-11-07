بدء من اليوم، إدارة ترامب تطالب شركات الطيران بخفض عملياتها في 40 مطارا رئيسيا

18 حجم الخط

كشفت مسودة قرار صادرة عن "إدارة الطيران الأمريكية"، اطلعت عليها "رويترز"، أن شركات الطيران ستكون مطالبة بخفض عملياتها بنسبة 4%، اعتبارًا من اليوم الجمعة، في 40 مطارًا رئيسيًّا.

وتشير المسودة إلى أنه بدءًا من 14 نوفمبر سيكون على شركات الطيران خفض عملياتها بنسبة 10%.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.