أخبار مصر

عقب انتخابه، وزير البترول يهنئ المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب الجديد

أجرى المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية يرافقه وفد من قيادات الأمانة العامة بالوزارة زيارة لمقر مجلس النواب بالعاصمة الجديدة لتقديم التهنئة إلى السيد المستشار هشام بدوي، بمناسبة توليه منصبه رئيسًا لمجلس النواب.


وعقد رئيس مجلس النواب والوزير لقاءًا بمقر المجلس ضم الدكتور عاصم الجزار والدكتور محمد الوحش، وكيلي المجلس، والمستشار أحمد مناع الأمين العام للمجلس. واللواء محمد حسن، رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بوزارة البترول والثروة المعدنية، والدكتور سامح سمير، مساعد رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بالوزارة

 

 

تنسيق سبل العمل التكاملي بما يخدم قطاع البترول 

 
وفي بداية اللقاء، أعرب الوزير، عن خالص تهانيه للمستشار هشام بدوي لنيله ثقة النواب وانتخابه رئيسًا للمجلس، متمنيًا لسيادته كل التوفيق في قيادة المؤسسة التشريعية.


وتناول اللقاء سبل تعزيز العمل التكاملي بين مجلس النواب ووزارة البترول والثروة المعدنية، في إطار نهج الوزارة القائم على الشراكة والتكامل مع وزارات ومؤسسات الدولة والسلطة التشريعية.


كما أكد الوزير على أن التعاون مع البرلمان يمثل ركيزة لدفع الاستثمار وزيادة الإنتاج في قطاع البترول والثروة المعدنية، من خلال إصدار التشريعات والقوانين المحفزة، لافتا إلى التكامل المستمر مع مجلس النواب في تنفيذ الإصلاحات التشريعية لتطوير القطاع  .


كما أشار إلى أهمية التواصل مع النواب والاستماع لمطالبهم بما يساهم في نقل نبض المواطنين واحتياجاتهم وتوجيه الجهود لتلبية أولوياتهم.


ومن جانبه، أعرب المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، عن بالغ اعتزازه بهذه الزيارة وتقديم التهنئة، مشيدًا بالدور الحيوي الذي تضطلع به وزارة البترول والثروة المعدنية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز موارد الدولة، ومؤكدًا على أهمية التنسيق والتكامل المؤسسي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في دعم السياسات العامة للدولة، واستكمال الأطر التشريعية الداعمة لقطاع الطاقة، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار.

