18 حجم الخط

أعلن الكرملين، في بيان اليوم الجمعة، أن كيريل دميترييف الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي الخارجي والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف سيجتمعان بأبو ظبي خلال اليوم الجمعة وغد السبت.

يستمر يومين.. الكرملين يكشف تفاصيل لقاء ويتكوف ودميترييف بالإمارات

ومن جانبه، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين اليوم الجمعة ردا على سؤال حول الاجتماع المزمع عقده في أبو ظبي لفريق العمل الروسي الأمريكي الثنائي المعني بالقضايا الاقتصادية: "سيعقد الاجتماع اليوم وغدا. سيكون كيريل دميترييف متواجدا في أبوظبي، حيث سيواصل النقاش مع محاوره وهو ستيف ويتكوف".

وأضاف بيسكوف في معرض رده على سؤال عن تشكيل الوفدين: "على حد علمي، حتى الآن، نعم (سيقتصر الاجتماع عليهما الاثنين فقط)".

وفي وقت سابق اليوم، بعد اختتام محادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وستيف ويتكوف في الكرملين، أعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن الاجتماع الأول لمجموعة العمل الثلاثية بشأن القضايا الأمنية، والتي تضم ممثلين عن روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا، سيعقد في أبوظبي اليوم الجمعة.

لقاء بوتين وويتكوف

وتضم المجموعة مسؤولين كبارا من وزارة الدفاع الروسية برئاسة الأدميرال إيغور كوستيوكوف، رئيس الإدارة العامة لهيئة الأركان الروسية.

وذكر أوشاكوف أن أبو ظبي ستستضيف أيضا لقاء لرئيسي مجموعة العمل الروسية الأمريكية الثنائية المعنية بقضايا الاقتصاد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.