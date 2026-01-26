الكرملين: أي هجوم على إيران قد يزعزع استقرار المنطقة بشكل خطير

18 حجم الخط

قالت الرئاسة الروسية (الكرملين) اليوم الإثنين: إن أي هجوم على إيران قد يزعزع استقرار المنطقة بشكل خطير.

كما قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين: إن إيران باتت أكثر قدرة من الماضي وستوجّه ردا موجعًا على أي تعرّض أو اعتداء عليها.

نائب قائد الحرس الثوري يحذر واشنطن والاحتلال الإسرائيلي من مهاجمة إيران

وحذر نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني العميد أحمد وحيدي، الولايات المتحدة و"إسرائيل" من مهاجمة الأراضي الإيرانية، مؤكدا أن إيران باتت قادرة على رد أي عدوان.

وبحسب وكالة "تسنيم"، جاءت تصريحات وحيدي خلال "مؤتمر إحياء ذكرى 12 ألف شهيد في محافظة أذربيجان الغربية"، والذي عقد بمدينة أرومية.

وأضاف وحيدي: أذربيجان كانت وستبقى نقطة ارتكاز صمود الشعب الإيراني، وتلاحم الأتراك والأكراد في هذه المنطقة يؤكد أن إيران وطن لجميع القوميات.

وتابع: القيادة الإيرانية تقف إلى جانب الشعب، ولا تتراجع أمام الظلم، ولا ترتعد أمام المستكبرين، بل إن المستكبرين هم من يرتعدون.

تحركات واشنطن تؤكد استعدادها لهجوم عسكري ضد إيران

وأكدت جريدة "معاريف" الإسرائيلية أن "تحركات الجيش الأمريكي في الأيام الأخيرة تؤكد استعداداته لعمل عسكري محتمل ضد إيران".

وأضافت: انتقال حاملات طائرات وطائرات نقل وأسراب مقاتلات هجومية من قاذفات استراتيجية، فضلا عن أسراب مقاتلات تكتيكية، إلى القواعد الأمريكية في أوروبا والخليج العربي والشرق الأوسط، تدل على أن الأمريكيين عازمون على تغيير الوضع القائم في إيران".

وتابعت: حتى الآن، ليس من الواضح متى وكيف ستتحرك الولايات المتحدة ضد النظام في إيران، كذلك لا يزال من غير الواضح تماما ما الهدف الذي يسعى الأمريكيون لتحقيقه من هذه الحملة؛ وهل يقتصر الهدف على إضعاف النظام والتوصل إلى اتفاق تسلم إيران بموجبه اليورانيوم المخصب الذي في حيازتها، وتتعهد بتقليص ترسانتها من الصواريخ البالستية، وكبح قدراتها العسكرية، بما في ذلك أذرعها؟ أم أن الأمريكيين يسعون للتخلص نهائيا من حكم الملالي؟.

القيادة الأوروبية الأمريكية.. ذراع ترامب العسكرية

والأربعاء، ذكرت وكالة الأسوشيتد برس أن حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لنكولن" عبرت مضيق ملقا الرابط بين بحر جنوب الصين والمحيط الهندي، في طريقها إلى شمال بحر العرب، مشيرة إلى أن حاملة الطائرات الأمريكية عطلت نظام التعرف الآلي الخاص بها في إجراء أمني تشغيلي معهود.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أمريكي قوله إن "هناك أيضا أنظمة دفاع جوي إضافية يجري النظر في إرسالها إلى الشرق الأوسط، والتي يمكن أن تكون بالغة الأهمية للدفاع إذا حدث أي هجوم إيراني على القواعد الأمريكية في المنطقة".

وبحسب تقارير إعلامية، يعتمد ترامب في تحركاته ضد إيران على القيادة الأوروبية الأمريكية؛ وهي إحدى القيادات القتالية الموحدة الإحدى عشرة التابعة للجيش الأمريكي، وتتخذ من مدينة شتوتجارت الألمانية مقرا لها؛ وتغطي منطقة عملياتها 54 مليون كيلومتر مربع، وتشمل 51 دولة وإقليما، بما في ذلك أوروبا والقوقاز وروسيا.

