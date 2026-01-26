أبطال الدقهلية يتألقون في أولمبياد اللياقة البدنية باتحاد الشرطة الرياضي

18 حجم الخط

حقق أبطال مركز اللياقة البدنية بمركز التنمية الشبابية باستاد المنصورة الرياضي في محافظة الدقهلية، مراكز متقدمة في أولمبياد اللياقة البدنية، الذي نظمه الاتحاد المصري لرياضات الشارع واللياقة البدنية على مدار يومين، بمقر اتحاد الشرطة الرياضي.

أبطال الدقهلية يتألقون في أولمبياد اللياقة البدنية بمشاركة 700 لاعب ضمن احتفالات عيد الشرطة

وذلك بمشاركة 700 لاعب ولاعبة من مختلف محافظات الجمهورية، في إطار احتفالات الدولة بعيد الشرطة وتحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، وضمن مبادرة "لياقة المصريين".

نتائج البطولة..اسماء الفائزين

وأسفرت نتائج البطولة عن فوز اللاعبة خديجة عبد المجيد بالمركز الأول، بينما حصل اللاعب محمد حامد على المركز الثاني، وجاء اللاعب سليمان صلاح في المركز الثاني، ليؤكد أبطال الدقهلية تميزهم ومستواهم البدني المرتفع في منافسات قوية شهدت مشاركة واسعة.

وجاءت مشاركة مركز اللياقة البدنية بمركز التنمية الشبابية باستاد المنصورة الرياضي بعدد 10 لاعبين، وذلك بتوجيهات الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، وتحت إشراف الدكتور محمد رمضان مدير عام الإدارة العامة للرياضة،وبمتابعة محمد القناوي منسق المركز، وبقيادة الجهاز الفني المكون من الكابتن شيماء الحسيني والكابتن أحمد حشيش.

الفئات العمرية المشاركة

وتضمنت منافسات الأولمبياد فئات عمرية متنوعة بدأت من 7 سنوات وحتى 70 سنة، موزعة على 18 فئة عمرية، وشملت مسابقات الكروس فيت، والكاليستينكس، والسترونج مان، في تأكيد واضح على اتساع قاعدة الممارسة الرياضية وحرص الدولة على إتاحة الرياضة لكافة الفئات العمرية.

وشهدت الفعاليات حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء وليد الوكيل مساعد وزير الداخلية لقطاع الرعاية الاجتماعية، واللواء أحمد يوسف مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لاتحاد الشرطة الرياضي، والنائب إسلام قرطام رئيس اتحاد اللياقة ورياضة الشارع، والعميد أحمد سامي مدير عام البطولة، والدكتورة وفاء موسى رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية.

أولمبياد اللياقة البدنية يعكس رؤية الدولة المصرية

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن تنظيم أولمبياد اللياقة البدنية يعكس رؤية الدولة المصرية في ترسيخ مفهوم الرياضة كأحد المحاور الرئيسية لبناء الإنسان، وليس فقط كأنشطة تنافسية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية واضحة تستهدف نشر ثقافة الممارسة الرياضية وجعلها أسلوب حياة لكافة فئات المجتمع دون تمييز عمري.

شارك في منافسات المشروع القومي ممثلو 10 محافظات

وشارك في منافسات المشروع القومي ممثلو 10 محافظات هي: القاهرة، الجيزة، الدقهلية، الإسماعيلية، المنيا، سوهاج، قنا، الأقصر، الوادي الجديد، ومطروح، بإجمالي 100 مشارك من الفئة العمرية من 9 إلى 25 عامًا، ونجحوا في تحقيق مراكز متقدمة، بما يعكس سلامة المنهج العلمي المتبع في تنفيذ المشروع ومستوى الإعداد البدني المتميز للشباب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.