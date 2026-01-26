الإثنين 26 يناير 2026
الحكومة العراقية: تشكيل لجنة أمنية موحدة لمتابعة نقل عناصر داعش إلى العدالة

سجناء داعش، فيتو
 داعش، أعلنت الحكومة العراقية عن تشكيل لجنة أمنية موحدة تكون مهمتها الإشراف الكامل على عملية نقل عناصر تنظيم داعش الإرهابي من سوريا إلى العراق، تمهيدًا لتقديمهم أمام العدالة، وضمان متابعة شاملة لكل الإجراءات القانونية والأمنية المتعلقة بهم.

 وأوضح بيان رسمي أن اللجنة تعمل على تنسيق الجهود بين الأجهزة الأمنية والاستخباراتية العراقية لضمان عدم تكرار أي اختراق أمني خلال عملية النقل، وحماية المدنيين والمناطق المتأثرة من التنظيم.

تنسيق العراق مع التحالف الدولي بشأن سجناء داعش 

وأكدت الحكومة العراقية أهمية استمرار التعاون مع التحالف الدولي فيما يخص ملف سجناء داعش، مشددة على أن المجتمع الدولي مطالب بالاضطلاع بمسؤولياته ومساعدة العراق في ضمان محاسبة المتورطين في الأعمال الإرهابية.

وأشار البيان إلى أن هذا التعاون يشمل تبادل المعلومات الاستخباراتية، وتقديم الدعم اللوجيستي والتقني اللازم لضمان نجاح العملية القانونية والأمنية.

التزام العراق بالعدالة ومكافحة الإرهاب بعد نقل دواعش سوريا

وشددت بغداد على أن القضاء على الإرهاب لا يقتصر على المعارك الميدانية فقط، بل يشمل أيضًا محاكمة الإرهابيين واسترداد المسؤولية القانونية بحقهم، بما يعكس التزام الحكومة بمكافحة التنظيمات الإرهابية وحماية المدنيين.

وأكدت الحكومة أن اللجنة الموحدة ستكون أداة مركزية لضمان تنفيذ الإجراءات بشكل متسق وشفاف، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والأمن في العراق والمنطقة.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، إن الولايات المتحدة ترحب بمبادرة حكومة بغداد احتجاز إرهابيي داعش المنقولين من سوريا في منشآت آمنة في العراق.

الجريدة الرسمية