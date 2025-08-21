وكيل رياضة الدقهلية تكرم مركز اللياقة البدنية (صور)

كرمت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة في الدقهلية، اليوم الخميس، الجهاز الفني والإداري واللاعبين بمركز اللياقة البدنية، والفائزين بالمركز الثالث على مستوى محافظات مصر، بجائزة مالية قدرها 15.000 ألف جنيه، خلال شهر أغسطس الجاري بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بمكتبها بديوان عام مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية.

وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية تكرم مركز اللياقة البدنية الفائز بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية

جاءت فعاليات التكريم اليوم بحضور الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية لشئون الرياضة، والدكتور محمد رمضان مدير عام الرياضة، وأسعد على مدير إدارة البرامج، ومحمد الضبع منسق مركز تدريب اللياقة البدنية، والكابتن شيماء الحسيني مدرب المركز، والدكتورة إيمان جاد معاون وكيل الوزارة للرياضة.

أشادت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة خلال التكريم، بما حققه مركز اللياقة البدنية بالدقهلية، وقدمت التهنئة للدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية لشئون الرياضة، والدكتور محمد رمضان مدير عام الرياضة، وللجهاز الفنى والإداري واللاعبين بالمركز، وثمنت الدور الذي قام به مركز اللياقة البدنية للوصول إلى هذه النتيجة على مستوى محافظات الجمهورية، كما تمنت لهم التوفيق والنجاح في القادم إن شاء الله وتحقيق مراكز متقدمة فى البطولات واللقاءات المقبلة.

وفى نهاية التكريم قدمت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، شهادات التقدير، باسم مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، على هذا الفوز لكل من الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية لشئون الرياضة، والدكتور محمد رمضان مدير عام الرياضة، وأسعد على مدير إدارة البرامج، ومحمد الضبع منسق مركز تدريب اللياقة البدنية، والكابتن شيماء الحسيني مدرب المركز، واللاعبين بمركز اللياقة البدنية بالدقهلية.

يأتي هذا التكريم برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية لشئون الرياضة، وطارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب، والدكتور محمد رمضان مدير عام الرياضة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.