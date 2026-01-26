بدون أدوية، 9 أكلات تعالج الإمساك الشتوي

18 حجم الخط

أكلات تعالج الإمساك الشتوي، يعاني كثير من الأشخاص، وخاصة النساء، من مشكلة الإمساك خلال فصل الشتاء، وهي مشكلة شائعة ترتبط بتغير نمط الحياة والعادات الغذائية في الأجواء الباردة.



أوضحت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أنه مع انخفاض درجات الحرارة يقل الإحساس بالعطش، ويقل شرب الماء، كما تقل الحركة والنشاط البدني، ويزداد الاعتماد على الأطعمة الثقيلة والدسمة، مما يؤثر سلبًا على حركة الأمعاء.



أضافت الدكتورة مروة، أن الإمساك الشتوي مشكلة يمكن السيطرة عليها بسهولة من خلال التغذية السليمة دون الحاجة إلى أدوية، وذلك من خلال الاعتماد على الأكلات الغنية بالألياف، السوائل، والبروبيوتيك، مع نمط حياة نشط نسبيًا، يضمن صحة الجهاز الهضمي وراحة الجسم طوال فصل الشتاء.





أكلات شتوية تساعدك على علاج الإمساك



في هذا التقرير تستعرض الدكتورة مروة، مجموعة من الأكلات الشتوية التي تساعد على علاج الإمساك دون الحاجة إلى أدوية.



أولًا: الشوفان… صديق الجهاز الهضمي

يُعد الشوفان من أفضل الحبوب الكاملة التي تعالج الإمساك، لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان، والتي تعمل على زيادة حجم البراز وتسهيل مروره عبر القولون. يمكن تناول الشوفان في وجبة الإفطار مع الحليب الدافئ أو الماء، وإضافة ملعقة عسل أو قطع فاكهة مثل التفاح أو التمر لزيادة الفائدة. كما يساعد الشوفان على منح الشعور بالدفء والشبع لفترة طويلة في الشتاء.





ثانيًا: العدس والبقوليات

العدس، الفاصوليا، الحمص، والفول من الأكلات الشتوية الغنية بالألياف والبروتين النباتي. تناول شوربة العدس أو طبق فول دافئ يساعد على تنشيط حركة الأمعاء وتحسين عملية الهضم. كما أن البقوليات تدعم البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما ينعكس إيجابًا على صحة القولون ويقلل من تكرار الإمساك.





ثالثًا: الخضروات الورقية المطهية

الخضروات الورقية مثل السبانخ، الملوخية، الكرنب، والسلق تحتوي على ألياف طبيعية ومغنيسيوم يساعدان على تحفيز حركة الأمعاء. وفي الشتاء يُفضل تناولها مطهية أو في صورة شوربات دافئة، مما يسهل هضمها ويمنح الجسم الدفء، مع الحفاظ على فوائدها الغذائية.





رابعًا: البطاطا الحلوة

البطاطا الحلوة من الأطعمة الشتوية الممتازة لعلاج الإمساك، فهي غنية بالألياف القابلة وغير القابلة للذوبان، بالإضافة إلى احتوائها على فيتامين A ومضادات الأكسدة. يمكن تناولها مسلوقة أو مشوية كوجبة خفيفة دافئة تساعد على تنظيم حركة الأمعاء وتحسين الهضم دون تهيج المعدة.





علاج الإمساك

خامسًا: الفواكه المجففة

تلعب الفواكه المجففة دورًا مهمًا في علاج الإمساك الشتوي، وعلى رأسها التين المجفف، القراصيا (البرقوق المجفف)، والمشمش المجفف. هذه الفواكه غنية بالألياف الطبيعية والسكريات التي تحفز حركة الأمعاء. يُنصح بنقعها في ماء دافئ لعدة ساعات ثم تناولها صباحًا، مما يزيد من فعاليتها في التخلص من الإمساك.





سادسًا: التفاح والكمثرى

رغم أن البعض يفضل الفواكه الصيفية، إلا أن التفاح والكمثرى من الفواكه المتوفرة شتاءً والمفيدة جدًا للجهاز الهضمي. تحتوي هذه الفواكه على ألياف البكتين التي تعمل كملين طبيعي، خاصة عند تناولها بقشرها. يمكن تناولها طازجة أو مطهية قليلًا مع القرفة، وهو خيار شتوي صحي ولذيذ.





سابعًا: الزبادي واللبن الرائب

الأكلات الغنية بالبروبيوتيك مثل الزبادي واللبن الرائب تساعد على تحسين توازن البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يقلل من الإمساك والانتفاخ. يُفضل تناول كوب من الزبادي يوميًا، ويمكن إضافة ملعقة من بذور الكتان أو الشوفان لزيادة محتواه من الألياف.





ثامنًا: الشوربات الغنية بالألياف

الشوربات الشتوية مثل شوربة الخضار، شوربة الشعير، أو شوربة العدس من أفضل الخيارات لعلاج الإمساك. فهي تجمع بين السوائل والألياف في وجبة واحدة، مما يساعد على ترطيب الأمعاء وتحفيز حركتها. كما أن الشوربة تمنح إحساسًا بالدفء وتُسهل عملية الهضم.





تاسعًا: بذور الكتان وبذور الشيا

إضافة بذور الكتان أو الشيا إلى النظام الغذائي الشتوي يساهم بشكل فعال في علاج الإمساك. تحتوي هذه البذور على ألياف وأحماض دهنية مفيدة، وتعمل على تليين البراز. يمكن إضافتها إلى الزبادي، الشوفان، أو المشروبات الدافئة.





نصائح غذائية داعمة

إلى جانب تناول هذه الأكلات، يُنصح بشرب كميات كافية من الماء حتى في الشتاء، والحرص على الحركة اليومية ولو داخل المنزل، وتجنب الإفراط في الأطعمة المقلية والدسمة. كما أن الانتظام في مواعيد الوجبات يساعد الجهاز الهضمي على أداء وظيفته بكفاءة.

