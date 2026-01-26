البرهان: العمليات العسكرية مستمرة حتى استعادة الأمن والاستقرار في جميع أنحاء السودان

18 حجم الخط

الجيش السوداني، قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي وقائد القوات المسلحة السودانية الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إن الجيش السوداني ماضٍ في طريقه لإنهاء “التمرد” في البلاد إلى الأبد، وذلك عقب نجاح القوات المسلحة في بسط سيطرتها على عدد من المناطق والقضاء على وجود ميليشيا الدعم السريع فيها.

استعادة الجيش السوداني السيطرة على الأراضي السودانية

وأكد البرهان، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام، أن التطورات الميدانية الأخيرة تعكس قدرة الجيش السوداني، على استعادة زمام المبادرة وفرض السيطرة على الأرض، مشددًا على أن العمليات العسكرية مستمرة حتى استعادة الأمن والاستقرار الكاملين في جميع أنحاء السودان.

تفكيك وسيطرة الجيش السوداني على مناطق وجود الدعم السريع

وأوضح البرهان، أن القوات المسلحة تمكنت خلال الأيام الماضية من استعادة مناطق كانت تشهد اشتباكات عنيفة، بعد تنفيذ عمليات عسكرية منسقة أسفرت عن طرد عناصر ميليشيا الدعم السريع والقضاء على تحركاتها في تلك المناطق.

وأشار إلى أن هذه النجاحات الميدانية تمثل خطوة مهمة نحو إنهاء حالة الفوضى، وتأمين المدن والمرافق الحيوية، وفتح الطرق أمام عودة الخدمات الأساسية للمواطنين.

التأكيد على وحدة الدولة السودانية ورفض أي واقع مفروض بالقوة

وشدد البرهان على أن الجيش يتحرك انطلاقًا من مسؤولياته الوطنية في حماية وحدة الدولة وسيادتها، مؤكدًا أن القوات المسلحة لن تسمح بفرض أي واقع بالقوة أو بوجود تشكيلات مسلحة خارج إطار الدولة.

وأضاف أن هدف العمليات ليس فقط الحسم العسكري، بل تهيئة الأوضاع لعودة الحياة الطبيعية، واستعادة مؤسسات الدولة لدورها الكامل.

ويرى مراقبون أن ربط تصريحات البرهان بالتقدم الميداني الأخير يعكس انتقال الصراع إلى مرحلة جديدة، قد تحمل تغيرات مهمة في موازين القوى على الأرض، في وقت تتواصل فيه الدعوات الإقليمية والدولية لإنهاء القتال والتوصل إلى حل شامل للأزمة السودانية.

