الجيش السوداني يقتحم مدينة الدلنج جنوب كردفان ويفك الحصار المفروض عليها

18 حجم الخط

السودان، أفاد مصدر سوداني، اليوم، بأن القوات المسلحة السودانية تمكنت من دخول مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان، ونجحت في فك الحصار الذي كان مفروضًا على المدينة منذ فترة من قبل ميليشيا الدعم السريع، في خطوة تُعد تطورًا ميدانيًا مهمًا على مسار العمليات العسكرية الجارية في الإقليم.

وأوضح المصدر أن دخول الجيش إلى المدينة جاء بعد تحركات عسكرية منسقة، أسفرت عن تأمين المداخل الرئيسية وفك الطوق المفروض على السكان، وسط حالة من الارتياح بين الأهالي بعد فترة طويلة من الحصار ونقص الإمدادات.



تأمين مدينة الدلنج وعودة الحركة تدريجيًا



وأشار المصدر إلى أن قوات الجيش السوداني تعمل حاليًا على تثبيت نقاط التأمين داخل مدينة الدلنج ومحيطها، بهدف منع أي محاولات لزعزعة الاستقرار أو إعادة فرض الحصار من جديد.

وأضاف أن الحركة داخل المدينة بدأت تعود تدريجيًا، مع فتح بعض الطرق الرئيسية التي كانت مغلقة، ما يسهم في تسهيل وصول الإمدادات الإنسانية والخدمات الأساسية.



أهمية الدلنج استراتيجيًا



وتُعد مدينة الدلنج من المدن ذات الأهمية الاستراتيجية في ولاية جنوب كردفان، نظرًا لموقعها الجغرافي ودورها كمركز حيوي يربط بين عدد من المناطق والطرق الرئيسية، الأمر الذي يجعل السيطرة عليها ذات تأثير مباشر على الوضع الميداني في الإقليم.



انعكاسات إنسانية وأمنية بعد فك الحصار عن الدلنج



ويرى مراقبون أن فك الحصار عن الدلنج قد ينعكس إيجابيًا على الأوضاع الإنسانية، خاصة في ظل معاناة السكان من نقص الغذاء والدواء خلال الفترة الماضية، كما قد يمهد هذا التطور لمرحلة جديدة من إعادة الاستقرار النسبي في المنطقة، في انتظار ما ستسفر عنه التطورات الميدانية المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.