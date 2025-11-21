الجمعة 21 نوفمبر 2025
رحاب رضوان تحصد ذهبية رفع الأثقال البارالمبي في دورة التضامن الإسلامي

رحاب رضوان، فيتو
حصدت رحاب رضوان لاعبة المنتخب الوطني لرفع الأثقال البارالمبي، المركز الأول والميدالية الذهبية خلال مشاركتها في منافسات الوزن الخفيف بدورة ألعاب التضامن الإسلامي، المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية وتنتهي اليوم.

وحصدت رحاب رضوان الميدالية الذهبية بعد أن رفعت ثقل قدره 128 كجم.

وانطلقت اليوم الجمعة، منافسات رفع الأثقال البارالمبي في دورة ألعاب التضامن الإسلامي.

ويشارك منتخب مصر بقائمة تضم 4 لاعبين وهم: رحاب رضوان ونادية فكري ومحمد المنياوي ومحمد صبحي.

