مكتب بريد موط يحصد المركز الثاني والمركز التكنولوجي بالخارجة ضمن أفضل 10 مراكز على مستوى الجمهورية

شارك اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، اليوم، في احتفالية "جائزة مصر للتميز الحكومي" في دورتها الرابعة، والتي أقامتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بحضور  الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وعهود الرومي وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل بدولة الإمارات العربية المتحدة، ولفيف من السادة الوزراء والمحافظين.

وقدّم المحافظ التهنئة لمؤسسات المحافظة الفائزة بمراكز متقدمة وفي مقدمتها "مكتب بريد موط" بمركز الداخلة، لحصوله على المركز الثاني على مستوى الجمهورية بفئة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية،  و"قرية المنيرة" بمركز الخارجة ضمن أفضل ١٠ قرى بفئة الوحدات القروية، و"المركز التكنولوجي لمركز الخارجة" ضمن أفضل 10 مراكز بفئة المراكز التكنولوجية المتميزة على مستوى الجمهورية، مثمنًا هذا التميز في تحقيق خدمة لائقة ومشرفة للمواطنين، ومؤكدًا أن الجائزة تمثل ميدانًا للتنافس الإيجابي الفعال والبناء بين المؤسسات الحكومية والأفراد بما يسهم في تحسين جودة حياة المواطن.

كما أعّرب عن امتنانه لمشاركة المحافظة الفعالة في الدورات المتتالية للجائزة، وتنوع مجالات التميز التي حظيت بها على مدار الدورات الأربع بمختلف فئات الجائزة.

الجريدة الرسمية