لترسيخ الفكر الوسطي المستنير، قافلة دعوية تجوب مساجد الخارجة بالوادي الجديد

تواصل مديرية الأوقاف بمحافظة الوادي الجديد، تنفيذ استراتيجيتها الدعوية الشاملة من خلال إطلاق القافلة الحدودية التي جابت مساجد إدارة أوقاف الخارجة، وذلك ضمن الخطة الطموحة التي تتبناها وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي المستنير وتحصين عقول المواطنين ضد الأفكار المتطرفة والمغلوطة.

وأكد الشيخ رمضان يوسف صالح مدير عام أوقاف الوادي الجديد، حرصه على المتابعة الميدانية الدقيقة لضمان وصول الرسالة التوعوية إلى كافة ربوع المحافظة.

وأوضح مدير أوقاف الوادي الجديد، أن مساجد الخارجة شهدت حراكًا دعويًا مكثفًا من خلال نُخبة من العلماء الذين قدموا دروسًا ولقاءات فكرية اتسمت بالعمق والبساطة لتصحيح المفاهيم وترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي وبناء الوعي الرشيد، مع التركيز على قضايا الساعة التي تهم المجتمع وتدعم استقرار الدولة الوطنية.

تجديد الخطاب الديني

وأشار مدير الأوقاف، إلي أن القافلة أحدثت صدى طيبًا بين المواطنين الذين استقبلوا العلماء بترحيب كبير، مؤكدين أهمية هذا الدور الذي تقوم به المديرية في ربط الجمهور بالمنهج الأزهري الوسطي وتجديد الخطاب الديني بما يتواكب مع مقتضيات العصر، لتظل مساجد الوادي الجديد دائمًا منارات للعلم والتقوى وحصونًا منيعة تحمي الهوية الوطنية والدينية في هذه المنطقة الحدودية الغالية من أرض مصر.

خطة الأوقاف لنشر الدين الوسطي

وتأتي هذه القوافل في إطار خطة وزارة الأوقاف الدعوية الشاملة التي تهدف إلى مواجهة الإرهاب والتطرف ومحاربة كل صور الانحراف الفكري، إلى جانب مواجهة التطرف اللاديني المتمثل في تراجع القيم والأخلاق، والعمل على استعادة وبناء الشخصية المصرية الوطنية من منطلق ديني سليم.

كما تسعى القوافل إلى تعزيز الوعي الديني والوطني لدى الشباب وكافة شرائح المجتمع، وإبراز دور المساجد في صناعة الحضارة وتعظيم قيمة العلم والمعرفة والاكتشاف والإبداع، من خلال خطب ودروس ولقاءات فكرية وتثقيفية متنوعة يقدمها نخبة من أئمة وواعظات الأوقاف في المناطق الحدودية.

وتؤكد وزارة الأوقاف أن هذه القوافل تأتي امتدادًا لجهودها المتواصلة في نشر الفكر الوسطي المستنير، وترسيخ القيم الدينية والوطنية، وتحقيق الأمن الفكري والمجتمعي في ربوع الوطن.

