وحدات التضامن بالجامعات تنظم الملتقى الثاني للمتطوعين بالوادي الجديد

18 حجم الخط

نظمت وحدات التضامن الاجتماعي الملتقي الثاني لمتطوعي وحدات التضامن الاجتماعي بجامعة الوادي الجديد للعام الثاني على التوالي، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والمشرف العام على مشروع وحدات التضامن الاجتماعي.

واستقبلت جامعة الوادي الجديد ما يزيد على ألف طالب وطالبة يمثلون وفود طلاب 21 جامعة علي مستوي الجمهورية في إطار الملتقي الثاني لمتطوعي وحدات التضامن الاجتماعي والذي أقيم للعام الثاني علي التوالي خلال الفترة من 22 - 25 يناير 2026.

وقامت الوفود المشاركة بجولة تفقدية لكليات الجامعة بمبنى الجامعة بالكيلو 10، وزيارة لكليات الطب البيطري والعلوم والزراعة والهندسة والصيدلة وعلوم الرياضة وانتهت الجولة بزيارة مبني الجامعة الأهلية.

كما تم افتتاح معرض الأسر المنتجة والذي تم تنظيمه بمبني الاختبارات الإلكترونية بالجامعة، ثم انتقلت الوفود لزيارة مركز الطلاب ذوي الإعاقة، ثم مركز الحفريات، كما التقى رؤساء الوفود بالدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس الجامعة بمكتبه، وتم التقاط صور تذكارية معه وطلاب الجامعة المشاركين بالملتقي.

واختتمت فعاليات الملتقى بحضور اللواء أركان حرب محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والأستاذة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد،والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والمشرف العام على مشروع وحدات التضامن الاجتماعي، ورائد الأعمال أحمد الفطاطري، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأكد اللواء أركان حرب محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد اهتمام الدولة الراسخ بتمكين الشباب واستثمار طاقاتهم كركيزة أساسية في الجمهورية الجديدة.

وأعرب عن تقديره للدور الحيوي الذي تلعبه وزارة التضامن الاجتماعي في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، موجهًا تحية لوفود الجامعات المصرية المشاركة، مشيرًا إلى أن تواجدهم على أرض المحافظة يجسد معانى التواصل فى العمل العام والمشاركة الفعالة في مسيرة البناء.

ومن جانبه أشاد الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي بالتعاون البناء بين أجهزة المحافظة والجامعة ووزارة التضامن الاجتماعي لتنظيم مثل هذا الملتقي للعام الثاني على التوالي بجامعة الوادي الجديد.

واستعرض المشرف العام على مشروع وحدات التضامن الاجتماعي محاور عمل وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، والتي تقدم منظومة خدمات متكاملة تشمل التمكين الاقتصادي، وعلى رأسها برنامج " اختراق سوق العمل" المنفذ في جامعتي أسيوط وسوهاج، ودعم المشروعات الصغيرة لأسر الطلاب، وتوفير الأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة، بالإضافة إلى إتاحة الخدمات البنكية وتنظيم الملتقيات التوظيفية والمعارض السنوية، لدمج الطلاب في سوق العمل وتعزيز ثقافة التطوع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.