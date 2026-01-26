قرعة علنية على قطع أراضي سكنية بقرى اللواء صبيح في الفرافرة بالوادي الجديد

18 حجم الخط

أجرى اللواء مهندس ياسر كمال الدين محمد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، القرعة العلنية لتحديد ارقام القطع السكنية ل 116 مواطن بتقسيم إمتداد علي بن أبي طالب، التابع لقري اللواء صبيح للمواطنين ممن قاموا بسداد قيمة 25٪؜ من ثمن القطعة السكنية خلال شهرى يوليو / أغسطس 2025.

وأوضح رئيس مركز ومدينة الفرافرة، أنه علي هامش القرعة العلنية تم تسليم عدد 6 مواطنين محضر تسليم للقطعة السكنية، بالاضافة إلى ذلك قرره بالإعلان عن فتح باب الترخيص بالبناء والتسليم لعدد 596 قطعة سكنية تم الانتهاء من أعمال توصيل المرافق بها.

وقرر رئيس مركز الفرافرة، الموافقة على تحصيل نسبة 25٪؜ من قيمة ثمن القطعة السكنية لعدد 39 مواطن لمدة شهر اعتبارًا من ٢٠٢٦/٢/١ الي ٢٠٢٦/٣/١.

وفي ذات السياق، قرر رئيس المركز، فتح باب تلقي طلبات المواطنين الراغبين فى الحصول علي قطعة سكنية بتقسيم امتداد على بن ابى طالب بقرى اللواء صبيح بعد اجازة عيد الفطر المبارك 2026.

إزالة 5 متغيرات مكانية تعدي على الأراضي الزراعية بالوادي الجديد

أعلنت محافظة الوادي الجديد، في بيان رسمي لها اليوم الإثنين، إزالة (5) متغيرات مكانية تعدي بالبناء على الأراضي الزراعية بمركز الفرافرة بمساحة 690م، وذلك ضمن أعمال المرحلة الأولة من الموجة (28) لإزالة التعديات، وذلك في إطار جهود الدولة للتصدي للبناء المخالف واسترداد أراضي الدولة وحماية المرافق العامة.

وأكدت الوادي الجديد، في بيانها أن الحملات مستمرة لإزالة أي تعديات وتهيب بالمواطنين الالتزام بالقوانين وعدم القيام بأي أعمال بناء أو إقامة منشآت مخالفة.

ويأتي ذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراض الدولة، ضمن سلسلة الحملات التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة، من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية باستمرار جهود استرداد أراضي الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة التعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

إزالة التعديات على أملاك الدولة

وقد أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، انطلاق أعمال الأجهزة التنفيذية لتنفيذ المرحلة الأولى من الموجة 28 لإزالة المخالفات.

وأوضح المحافظ، أن الموجة تشمل إزالة التعديات على أملاك الدولة، والتعامل مع المتغيرات المكانية غير القانونية، وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، ويتم تنفيذها على 3 مراحل خلال الفترة من 10 يناير حتى 27 مارس 2026.

وشدد محافظ الوادي الجديد، على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات ورؤساء القطاعات والإدارات المعنية، بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية، وجهات الولاية، والتصدي بكل قوة لحالات التعديات، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء بجميع المراكز، وعرض تقارير يومية بمعدلات التنفيذ.

توجيهات حاسمة ومراحل تنفيذية

وأكد الزملوط، أن هذه الموجة تأتي استكمالًا لسياسة الدولة الصارمة في حماية أملاكها، موضحا أن خطة العمل تعتمد التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية، وستُنفذ على ثلاث مراحل متتالية لضبط كافة أشكال التعديات واستعادة حقوق الدولة كاملة.

وطالب المحافظ بتضافر جهود الأجهزة التنفيذية، والتنسيق بين الوحدات المحلية ومديريات الزراعة وأملاك الدولة، إلى جانب التعامل الفوري مع جميع صور التعديات، مشددًا على أن تنفيذ الإزالات سيتم بتأمين وتنسيق مع الجهات الأمنية، مع المتابعة الدقيقة لأعمال الموجة منذ بدايتها، وإعداد تقارير دورية عن نسب التنفيذ والمعوقات التي قد تواجه فرق العمل، مع سرعة تذليلها، مع استمرار العمل على تقنين أوضاع الحالات الجادة وفقًا للقانون والضوابط المنظمة.

