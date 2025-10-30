ريال مدريد يطلب 4 مليارات دولار تعويضا من يويفا

يدرس نادي ريال مدريد الإسباني وشركة "A22 سبورتس ماناجمنت"، المروجة لدوري السوبر الأوروبي لكرة القدم، المطالبة بأكثر من 4 مليارات دولار كتعويضات من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، المتهم بإفشال المشروع، وفق ما أكد مصدر قريب من الملف لوكالة فرانس برس، اليوم الخميس.

يويفا أساء استخدام موقعه

وكانت محكمة الاستئناف في مدريد قد أكدت أمس الأربعاء أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "أساء استخدام موقعه المهيمن" عندما حاول منع إنشاء هذه البطولة المنافسة لدوري أبطال أوروبا، والتي كادت أن تؤدي إلى انهيار كرة القدم الأوروبية في عام 2021 بعد اقتراحها من 12 ناديا أوروبا نخبويا.

ورحّبت شركة "A22 سبورتس ماناجمنت" في بيان، بهذا "الحكم الثالث على التوالي" الذي اعتبر "احتكار" الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "غير قانوني" بموجب القانون الأوروبي، مؤكدة أن الهيئة الأوروبية تسببت بـ"أضرار جسيمة للعديد من الأندية واللاعبين والأطراف المعنية الأخرى".

وأعربت "A22" عن أسفها لكون الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "رفض كل سبل التسوية" و"الإصلاحات" رغم أشهر من النقاشات، مؤكدة أنها لم تعد تملك "أي خيار آخر" سوى "اتخاذ إجراءات قانونية للحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقت بها".

لكن مدى تأثير هذا القرار يبقى غير واضح، إذ إنه يعاقب تشريعات كانت معتمدة لدى يويفا في عام 2021، عند فتح هذا الملف، والتي تم تعديلها في العام التالي.

تعليق يويفا

وقال يويفا في بيان أرسله إلى وكالة فرانس برس: "هذا القرار لا يصادق على مشروع دوري السوبر المهجور الذي أُعلن عنه في 2021، ولا يطعن في قواعد الترخيص الحالية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، التي تم اعتمادها في 2022 وتحديثها في 2024، والتي لا تزال سارية بالكامل. هذه القواعد تضمن أن يتم تقييم أي بطولة عابرة للحدود وفق معايير موضوعية وشفافة وغير تمييزية ومتوازنة".

واحتفل ريال مدريد، أحد آخر الأندية التي لا تزال تدعم علنا مشروع دوري السوبر، بهذا الحكم باعتباره انتصارا جديدا مهما، إذ يرى رئيسه فلورنتينو بيريز أن المشروع يمثل أولوية من أجل "إنقاذ كرة القدم الأوروبية".

وأشاد النادي الإسباني العملاق بالحكم الصادر عن محكمة الاستئناف، والذي أكد أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "انتهك قواعد المنافسة الحرة في الاتحاد الأوروبي"، واعتبر أنه يمنحه الحق في المطالبة بتعويضات من الهيئة الأوروبية.

واستنادا إلى القرار الأول الصادر في أيار مايو 2024 وحكم محكمة العدل الأوروبية، اعتبر ممثل عن شركة "A22" مطلع أكتوبر لوكالة فرانس برس أن الشركة "مخوّلة بإنشاء بطولة"، وأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لم يعد يملك أي وسيلة لمنعها.

بيان نادي ريال مدريد

أوضح ريال مدريد، في بيان رسمي، أن المحكمة رفضت الطعون المقدمة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" والدوري الإسباني، ورابطة الدوري في قضية" السوبرليج"، معلنًا أن هذا الحكم يفسح المجال للمطالبة بتعويضات عن الأضرار الجسيمة التي تكبدها النادي.

وأفاد البيان: "يُعرب نادي ريال مدريد عن امتنانه لرفض محكمة مدريد الإقليمية الطعون المقدمة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الدوري الإسباني".

وأضاف البيان: "الاتحاد الأوروبي في قضية دوري السوبر، قد انتهك بشكل خطير قواعد المنافسة الحرة للاتحاد الأوروبي، بما يتماشى مع حكم محكمة العدل الأوروبية بإساءة استغلال مركزه. يُفسح هذا الحكم المجال للمطالبة بتعويضات جسيمة تكبدها النادي".

وتابع: "يُفيد ريال مدريد أنه أجرى طوال عام 2025 محادثات عديدة مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لإيجاد حلول، دون التوصل إلى أي التزام بشأن حوكمة أكثر شفافية، واستدامة مالية، وحماية صحة لاعبي كرة القدم، وتحسين تجربة المشجعين، بما في ذلك نماذج بث مجانية ومتاحة عالميًا كما كان الحال في كأس العالم للأندية".

وأكمل: "بناء على ذلك، يُعلن النادي أنه سيواصل العمل لصالح كرة القدم العالمية وجماهيرها، ويسعى في الوقت نفسه للحصول على تعويضات من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن الأضرار الجسيمة التي تكبدها".

من جانبه قال رئيس الاتحاد الأوروبي، ألكسندر تشيفرين، في تصريحات سابقة وحدة الصف بين الأندية والاتحاد القاري، قائلًا: "هناك من يحاول تغيير النموذج القائم من الخارج، لكن أي تغيير حقيقي يجب أن يأتي من داخل البيت الأوروبي وبروح الوحدة".

وجاءت تصريحاته دفاعًا عن النظام الجديد لدوري الأبطال، الذي يبدأ تطبيقه الموسم المقبل، بهدف رفع التنافسية والعائدات الاقتصادية دون الإضرار بتوازن اللعبة وعدالتها.

