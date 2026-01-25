ختام مؤتمر "احمي طفلك.. بيئة آمنة ومستدامة" بدمنهور بمشاركة دولية

18 حجم الخط

​شهدت مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، ختام فعاليات مؤتمر "احمي طفلك.. بيئة آمنة ومستدامة"، والذي نظمته مديرية التضامن الاجتماعي بالبحيرة، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، والذي أقيم على مدار يومين بمشاركة دولية.

​ أهداف المؤتمر ومحاوره

​يأتي المؤتمر، الذي أقيمت فعالياته بقاعة "وجيه أباظة" بنادي ألعاب دمنهور، تحت إشراف الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالبحيرة. ويهدف إلى ​تعزيز حقوق الطفل وحمايته من كافة أشكال المخاطر، و​توعية المجتمع بكيفية توفير بيئة تربوية ونفسية سليمة لأجيال المستقبل، و​تسليط الضوء على القضايا المعاصرة، حيث قدمت الطالبة نور محمد غنيم عرضًا حول محور "تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية للطفل" بالإضافة لتكريم أبطال الشطرنج وذوي الاحتياجات الخاصة من الأطفال وكذلك تم تنظيم عرض استعراض لأطفال مانتسوري بدمنهور.

​مشاركة واسعة وجهود مجتمعية

​شاركت في المؤتمر 18 مؤسسة وجمعية لتنمية المجتمع، بوفود من مجلس الأمناء ومتطوعي لجنة التنظيم.

كما شهدت الفعالية حضورًا رفيع المستوى شمل ​قيادات تنفيذية من محافظة البحيرة منهم وكيل وزارتي مديرية الزراعة والتموين وشخصيات​ مجتمعية بارزة من اللواء حسن الصول احد ابطال ٦ اكتوبر، ووفود رسمية عربية من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، في إطار دعم الجهود المشتركة لبناء بيئة آمنة للأطفال.

​توصيات ومتابعة

اختتم المؤتمر فعالياته بتكريم عدد من الشخصيات والجهات المشاركة تقديرًا لدورهم في دعم قضايا الطفولة وتنمية المجتمع.

