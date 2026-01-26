الإثنين 26 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

برومو جديد لمسلسل "فن الحرب" على CBC في رمضان

مسلسل فن الحرب، فيتو
مسلسل فن الحرب، فيتو
18 حجم الخط

طرحت قناة "CBC" برومو جديدا لمسلسل "فن الحرب" بطولة النجم يوسف الشريف، المقرر عرضه حصريًا على شاشتها ضمن خريطة أعمالها الدرامية في موسم رمضان 2026.


مسلسل فن الحرب، يشارك في بطولته كل من الفنان كمال أبو رية وريم مصطفى وشيري عادل، وإسلام إبراهيم ودنيا سامي، والعديد من الفنانين. 

"فن الحرب" تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب.

 

أعمال المتحدة في رمضان

وفي وقت سابق نشرت قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تصريحات خاصة لنجوم وصناع مسلسل "فخر الدلتا"، المقرر عرضه خلال شهر رمضان المبارك. 

وتحدث أحمد رمزي وتارا عبود والسيناريست حسن علي والمخرج هادي بسيوني عن كواليس المسلسل الذي يدور أحداثه في إطار من الدراما والكوميديا حول رحلة شاب طموح من إحدى قرى الدلتا، يسعى لتحقيق حلمه في مجال الإعلانات والإبداع الفني.

مسلسل فخر الدلتا

 يضم "فخر الدلتا" مجموعة من كبار النجوم، كما يشهد ظهور عدد كبير من ضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحمن جاويش، سيناريو وحوار حسن علي، ومن إخراج هادي بسيوني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مسلسل فن الحرب أبطال مسلسل فن الحرب يوسف الشريف مسلسلات رمضان قناة سي بي سي

مواد متعلقة

أعمال جمعت يوسف الشريف والمؤلف عمرو سمير قبل مسلسل "فن الحرب"
ads

الأكثر قراءة

تفسير حلم زرع العنب في المنام وعلاقته بالاستقرار المالي

إحباط ترويج مخدرات بقيمة 560 مليون جنيه في الإسماعيلية (صور)

لتوطين صناعة الأجهزة التعويضية، مستجدات مشروع إنشاء سبعة مراكز للتجميع

إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية في الهرم

الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على جثة آخر أسير في غزة

عضو التصديرى للصناعات الغذائية: المعارض المتخصصة أداة فعالة للتواصل مع العملاء

سبح 24 ساعة بين الجثث، لحظة إنقاذ مصري لمهاجر من الموت غرقًا في البحر (فيديو)

زغلول صيام يكتب: هل ينصف وزير الشباب والرياضة شابا مصريا؟!

خدمات

المزيد

أسعار مواد التشطيب في الأسواق المحلية اليوم الاثنين 26-1-2026

سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين 26-1-2026 في بورصة الدواجن

أسعار الرمل بأسواق مواد البناء اليوم الإثنين 26 يناير 2026

أسعار الجبس في سوق مواد البناء اليوم الإثنين 26-1-2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم زرع العنب في المنام وعلاقته بالاستقرار المالي

"حكماء المسلمين" يواجه تحديات الحداثية للتفسير القرآني بمعرض الكتاب

الأزهر للفتوى: صيام النصف الثاني من شهر شعبان جائز فقط في هذه الحالات

المزيد
الجريدة الرسمية