برومو جديد لمسلسل "فن الحرب" على CBC في رمضان

18 حجم الخط

طرحت قناة "CBC" برومو جديدا لمسلسل "فن الحرب" بطولة النجم يوسف الشريف، المقرر عرضه حصريًا على شاشتها ضمن خريطة أعمالها الدرامية في موسم رمضان 2026.



مسلسل فن الحرب، يشارك في بطولته كل من الفنان كمال أبو رية وريم مصطفى وشيري عادل، وإسلام إبراهيم ودنيا سامي، والعديد من الفنانين.



"فن الحرب" تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب.

أعمال المتحدة في رمضان

وفي وقت سابق نشرت قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تصريحات خاصة لنجوم وصناع مسلسل "فخر الدلتا"، المقرر عرضه خلال شهر رمضان المبارك.



وتحدث أحمد رمزي وتارا عبود والسيناريست حسن علي والمخرج هادي بسيوني عن كواليس المسلسل الذي يدور أحداثه في إطار من الدراما والكوميديا حول رحلة شاب طموح من إحدى قرى الدلتا، يسعى لتحقيق حلمه في مجال الإعلانات والإبداع الفني.

مسلسل فخر الدلتا

يضم "فخر الدلتا" مجموعة من كبار النجوم، كما يشهد ظهور عدد كبير من ضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحمن جاويش، سيناريو وحوار حسن علي، ومن إخراج هادي بسيوني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.