DMC تنشر لقطات من كواليس مسلسل "اتنين غيرنا" المقرر عرضه في رمضان

نشرت قناة "dmc" لقطات حصرية من كواليس مسلسل "اتنين غيرنا" المقرر عرضه على شاشتها في شهر رمضان المبارك.

ومسلسل "اتنين غيرنا" بطولة آسر ياسين، دينا الشربيني، هنادي مهنا، صابرين النجيلي، أحمد حسن، فدوى عادل، ياسمينا العبد، نردين فرج، ومحمد السويسي، ومن تأليف رنا أبو الريش، وإخراج خالد الحلفاوي.

أحداث العمل

المسلسل يدور في إطار درامي رومانسي، حول "حسن" الذي يلتقي بـ "نور" وهي سيدة يجمعهما القدر من خلال تصادفهما معًا في موقف ما، ليجد كل منهما طوق نجاة للآخر، إذ يجدا أن ماضيهما متشابك مع بعضهما البعض.

وفي وقت سابق نشرت المنصات الرقمية لقنوات الشركة المتحدة، لقطات تشويقية لمشاركة مجموعة من النجوم في سباق دراما رمضان 2026، وهم أمير كرارة وهند صبري وعصام عمر وشريف منير.

