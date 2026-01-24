أعمال جمعت يوسف الشريف والمؤلف عمرو سمير قبل مسلسل "فن الحرب"

18 حجم الخط

شكل التعاون بين الفنان يوسف الشريف والمؤلف عمرو سمير عاطف علامة فارقة في الدراما المصرية خلال السنوات الأخيرة، حيث قدما معًا مجموعة من الأعمال التي اتسمت بالتشويق والغموض وحققت نجاحًا جماهيريًا واسعًا، خاصة مع اعتمادها على حبكات درامية معقدة وشخصيات مختلفة.

ويعود الفنان يوسف الشريف والمؤلف عمرو سمير عاطف للتعاون مجددًا من خلال عمل درامي جديد مقرر عرضه في موسم رمضان المقبل وهو مسلسل فن الحرب، وهو يدور في إطار تشويقي، ويتناول قصة شاب تنهار إمبراطورية عائلته بعد تعرض والده للظلم ودخوله السجن، ليبدأ رحلة انتقام واسترداد للحقوق، في عمل من المتوقع له أن يواصل نجاحات الثنائي.

ومع الإعلان عن هذا التعاون المنتظر، نستعرض أبرز الأعمال السابقة التي جمعت بينهما وتركت بصمة واضحة في الدراما والسينما.

أعمال سابقة جمعت يوسف الشريف بالمؤلف عمرو سمير عاطف

يعد مسلسل الصياد الذي تم إنتاجه عام 2014 من أوائل الأعمال التي جمعت بين يوسف الشريف وعمرو سمير عاطف، ودارت أحداثه حول شاب يعمل في أحد الأجهزة الأمنية، يتعرض لحادث يمنعه من استكمال عمله، قبل أن تضطر الجهات الأمنية للاستعانة به مرة أخرى لحل قضية غامضة، وحقق المسلسل نجاحًا لافتًا وقت عرضه.

وفي عام 2015 قدما سويًا مسلسل لعبة إبليس، وشارك في التأليف إنجي علاء بينما كتب عمرو سمير عاطف سيناريو وحوار ومعالجة درامية للعمل، وجسد يوسف الشريف من خلال المسلسل شخصيتين توأم في عمل تشويقي نفسي، أحدهما رجل أعمال ناجح والآخر ساحر يدخل في صراع مع قوى الشر، وتميز العمل بحبكته المركبة واعتماده على الصراع النفسي، وكان من أبرز الأعمال التي أكدت على نجاح التعاون بين الشريف وعمرو سمير عاطف.

وقدما سويًا مسلسل كفر دلهاب عام 2017، حيث اتجه الثنائي إلى أجواء الغموض والفانتازيا، وجسد يوسف الشريف شخصية طبيب يصل إلى قرية غامضة تشهد أحداثًا خارقة، في عمل أثار جدلًا واسعًا وحقق نسب مشاهدة مرتفعة وقت عرضه، وأكد قدرة عمرو سمير عاطف على كتابة عوالم درامية غير تقليدية.

وفي عام 2018 تعاونا معًا في فيلم بني آدم، وهو فكرة يوسف الشريف وتأليف عمرو سمير عاطف، وشهد التعاون انتقالًا منهما إلى السينما، حول رجل أعمال متهم بأعمال إجرامية، وقدم الفيلم تجربة مختلفة عن الأعمال التلفزيونية السابقة لهما، مع الحفاظ على الطابع التشويقي المميز.

وفي عام 2020 قدما معًا مسلسل النهاية الذي يعد من أكثر الأعمال طموحًا في مسيرة التعاون بينهما وهو فكرة يوسف الشريف وتأليف عمرو سمير عاطف، ودار في إطار خيال علمي عام 2120، متناولًا قضايا التكنولوجيا ومستقبل البشرية، ولاقى اهتمامًا كبيرًا لجرأته الفكرية واختلافه عن السائد آنذاك.

