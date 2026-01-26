وزير العمل: نسعى لتلبية احتياجات سوق العمل السعودي

18 حجم الخط

عقد وزير العمل محمد جبران اجتماعًا مع وفد رفيع المستوى من شركة «تكامل» السعودية، الذراع التنفيذي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، برئاسة فوزان عبد الله المهيدب نائب الرئيس التنفيذي للشركة، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات المؤتمر الدولي لسوق العمل المنعقد بالعاصمة السعودية الرياض.

الفحص المهني لتأهيل وتصدير العمالة المصرية الماهرة إلى سوق العمل السعودي

تناول الاجتماع متابعة تنفيذ اتفاقية الفحص المهني لتأهيل وتصدير العمالة المصرية الماهرة إلى سوق العمل السعودي، وبحث آليات استمرار تفعيلها على أرض الواقع.

وناقش الجانبان خطوات الفحص والاعتماد المهني، والتوسع في زيادة عدد مراكز التدريب التابعة لوزارة العمل داخل مصر لتشمل برامج الفحص المهني وفقًا للمعايير المعتمدة.

ضمان جودة وكفاءة العمالة المصرية قبل السفر

وأكد الوزير محمد جبران أن الاتفاقية تستهدف ضمان جودة وكفاءة العمالة المصرية قبل السفر، بما يلبي احتياجات ومتطلبات سوق العمل السعودي ويحافظ على مكانة العمالة المصرية، وأشار الوزير إلى الدور المهم لوحدة «توجيه ما قبل المغادرة» في توعية العمالة بحقوقها وواجباتها، وتعريفها بطبيعة بيئة العمل وقوانينها داخل المملكة.

وأشاد الجانب السعودي بكفاءة العمالة المصرية ومهاراتها، مؤكدًا الحرص على استمرار التعاون المشترك وبحث سبل زيادة فرص التشغيل في عدد من المجالات المستهدفة خلال المرحلة المقبلة.

وحضر اللقاء من جانب شركة «تكامل» كل من:الرئيس التنفيذي للحلول المتكاملة،وفوزان المهيدب،والرئيس التنفيذي لبرنامج الاعتماد المهني، فهد القاسم -نائب الرئيس التنفيذي لتشغيل برنامج الاعتماد المهني، ونواف بن مسلم،ومدير برنامج الفحص المهني في جمهورية مصر،خالد العريفي، إلى جانب عدد من قيادات وزارة العمل المصرية وهم: مظهر سيد - مدير عام التمثيل الخارجي.. والمستشار محمد عليان - رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض..وعلي خلف الملحق العمالي بالرياض.

