بـ 7 آلاف طن مساعدات، الهلال الأحمر المصري يرسل القافلة 124 إلى غزة

أطلق الهلال الأحمر المصري، صباح اليوم الباكر، قافلة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة» 124، حاملة عدد من شاحنات المساعدات الإنسانية العاجلة في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار جهوده المتواصلة كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة.

وضمت قافلة «زاد العزة» في يومها الـ 124، أكثر من 7060 طنًا من المساعدات الإنسانية الشاملة، والتي شملت: أكثر من 4,500 طن سلال غذائية ودقيق، ما يزيد عن 1,400 طنًا مواد طبية ومستلزمات إغاثية، نحو 160 طنًا حليب أطفال، أكثر من ألف طنًا مواد بترولية؛ وذلك دعمًا للاحتياجات الأساسية العاجلة داخل القطاع.

واستجابةً لتداعيات فصل الشتاء، عزز الهلال الأحمر المصري الدفع بمزيد من إمدادات الشتاء الأساسية، والتي تنوعت بين: أكثر من 24,275 قطعة ملابس شتوية، أكثر من 28,850 بطانية، 680 مرتبة، 540 خيمة لإيواء المتضررين، وذلك في إطار الجهود المصرية المتواصلة لدعم الأشقاء في غزة.

يذكر أن، قافلة « زاد العزة.. من مصر إلى غزة »، أطلقها الهلال الأحمر المصري في 27 يوليو 2025، حملت آلاف الأطنان من المساعدات التي تنوعت بين: سلاسل الإمداد الغذائية، دقيق، ألبان أطفال، مستلزمات طبية، أدوية علاجية، مستلزمات عناية شخصية، وأطنان من الوقود.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري كآلية وطنية لتنسيق وتفويج المساعدات إلى غزة، على الحدود منذ بدء الأزمة حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه فى كافة المراكز اللوجستية وجهوده المتواصلة لدخول المساعدات التي بلغت أكثر من نصف مليون طن من المساعدات الإنسانية والإغاثة، وذلك بجهود 65 ألف متطوع بالجمعية.

