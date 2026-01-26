الإثنين 26 يناير 2026
أخبار مصر

نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظائف هيئة الإسعاف

بوابة الوظائف الحكومية،
بوابة الوظائف الحكومية، فيتو
أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن إتاحة الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل ٤٠٠٠ وظيفة بهيئة الإسعاف المصرية، وذلك عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية من هنا 

وأوضح الجهاز أن الناجحين في الامتحان الإلكتروني مرشحون لأداء امتحان شفوي، وذلك وفقًا للضوابط والمواعيد التي سيتم إعلانها لاحقًا عبر بوابة الوظائف الحكومية.

ودعا الجهاز المتقدمين إلى متابعة الموقع بصفة مستمرة والالتزام بكافة التعليمات والإرشادات المعلنة.

الجريدة الرسمية