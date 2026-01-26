وزير العمل يعقد لقاءً موسعًا مع ممثلي الموارد البشرية بالشركات السعودية والجالية المصرية

18 حجم الخط

عقد وزير العمل محمد جبران، قبل مشاركته اليوم الإثنين في فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر الدولي لسوق العمل (GLMC) بالرياض، اجتماعًا موسعًا بمقر السفارة المصرية في المملكة العربية السعودية، مع عدد من ممثلي إدارات الموارد البشرية بالشركات السعودية، وممثلين عن الجالية المصرية، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك ودعم العمالة المصرية بالخارج...)

وأبرز ما جاء في اللقاء:

التأكيد على حرص وزارة العمل على توطيد الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية، باعتبارها شريكًا رئيسيًا في دعم سوق العمل وتوفير فرص التشغيل.

والاستماع إلى احتياجات سوق العمل السعودي الحالية والمستقبلية، وبحث سبل الاستجابة لها من خلال العمالة المصرية المؤهلة والمدربة.

والعمل على مواءمة مهارات العمالة المصرية مع المتطلبات المتغيرة لسوق العمل السعودي، بما يسهم في توفير فرص عمل لائقة ومستدامة.

وتعزيز قنوات التواصل المباشر بين وزارة العمل والشركات السعودية لتذليل أي معوقات تواجه تشغيل العمالة المصرية.

ومناقشة سبل دعم وحماية حقوق العمالة المصرية بالخارج، وتحسين بيئة العمل، وضمان الالتزام بالعقود والأنظمة المعمول بها والتوسع في برامج التدريب المهني وبناء القدرات ونقل الخبرات، بالتعاون مع القطاع الخاص السعودي، بما يرفع كفاءة العمالة المصرية ويزيد من تنافسيتها والتأكيد على أن التعاون المشترك في مجال التشغيل والتدريب يحقق مصالح طرفي سوق العمل، ويعكس عمق ومتانة العلاقات المصرية – السعودية.

ووجه ووزير العمل عدة رسائل خلال اللقاء تضمنت ما يلي:

التأكيد على أن وزارة العمل على أتم الاستعداد لتوفير العمالة المصرية الماهرة والمدربة، بما يتوافق مع احتياجات ومتطلبات الشركات السعودية المختلفة.

كمل تم الإشارة إلى أن المشروعات التنموية القومية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الأخيرة أسهمت في إكساب العمالة المصرية خبرات عملية كبيرة، تؤهلها للعمل بكفاءة في الأسواق الخارجية.

وتم توضيح أن الوزارة تتيح لأصحاب الأعمال حرية اختيار العمالة بأنفسهم، أو من خلال تفويض ممثلين عنهم، سواء بالحضور المباشر أو عبر الوسائل الإلكترونية (أونلاين).

كما تم الإعلان عن أن وزارة العمل تسعى لإطلاق منصة رقمية متكاملة، تُمكّن أصحاب الأعمال من اختيار العمالة المصرية بشكل مباشر، وفقًا للخبرات والمهارات المطلوبة

وتم دعوة الوزير أصحاب الأعمال السعوديين للاستثمار في مصر، في ظل ما تتمتع به من بيئة عمل آمنة ومحفزة للاستثمار.

وفيما يخص تطوير منظومة التدريب المهني، أكد أن الوزارة تشاركت مع القطاع الخاص لتطوير مراكز التدريب المهني، بما يواكب المتطلبات المتغيرة لسوق العمل الخارجي ويعزز تنافسية العمالة المصرية.

كما أشار الوزير إلى أن الوزارة نجحت في فتح أسواق عمل جديدة للعمالة الوطنية في السوق الأوروبي، من بينها تنفيذ طلبيات تشغيل بالفعل في دولة البوسنة.

وخلال اللقاء، تم عرض فيديو توضيحي عن أعمال تطوير مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة ودورها في إعداد العمالة المؤهلة للتشغيل.

كما تم عرض فيديو آخر أعده مكتب التمثيل العمالي، تناول آليات استقدام الأيدي العاملة المصرية، وما يواجهها من فرص وتحديات في الأسواق الخارجية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الاستعداد لمشاركة الوزير جبران، اليوم الإثنين، في فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر الدولي لسوق العمل، الذي تنظمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 26 إلى 27 يناير 2026، بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وبمشاركة 45 وزيرًا وأكثر من 200 متحدث من مختلف دول العالم.

