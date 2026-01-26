الحكومة توفر فرص عمل جديدة في المنطقة الحرة بالإسماعيلية، اعرف التخصصات والمزايا

18 حجم الخط

أعلنت وزارة العمل عن توافر 100 فرصة عمل جديدة بإحدى شركات الغزل والنسيج داخل المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية «200 فدان».

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد جبران وزير العمل، بتكثيف جهود الوزارة لتوفير فرص عمل لائقة للشباب وتعزيز التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص.

وزارة العمل، فيتو

وتشمل الوظائف المتاحة عددًا من التخصصات الفنية والعمالية، بواقع 50 مشغل حياكة، و10 فني نسيج دائري، و10 فني صباغة منسوجات، و5 ميكانيكي نسيج دائري، و15 عامل جودة، و10 عمال تعبئة، مع توفير رواتب مجزية تُحدد وفقًا للخبرة والكفاءة وبما يراعي تطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى جانب حوافز انتظام وحوافز إنتاج مجزية.

وأكدت وزارة العمل أن الشركة توفر حزمة متكاملة من المزايا للعاملين، تشمل التأمين الصحي وسداد كامل حصة التأمينات الاجتماعية عن العامل، وتوفير وسائل انتقال مجانية من وإلى مقر الشركة، ووجبة ساخنة يوميًا، فضلًا عن إتاحة دورات تدريبية معتمدة لرفع الكفاءة المهنية، وحضانة مجانية لأبناء العاملات والعاملين بالشركة، على أن يبدأ السن من 18 سنة. وفي هذا السياق، قالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل، إن هذه الفرص تأتي في إطار خطة الوزارة لتنشيط سوق العمل وربط طالبي العمل بالفرص المتاحة داخل القطاع الخاص، مؤكدة حرص الوزارة على متابعة جدية فرص العمل المعلنة والتأكد من توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة وتطبيق القوانين والقرارات المنظمة لعلاقات العمل.

وأضافت أن التقديم متاح للراغبين في العمل من خلال التوجه مباشرة إلى مقر الشركة الكائن بالمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية «200 فدان»، مشددة على استمرار وزارة العمل في الإعلان عن فرص عمل جديدة تباعًا بمختلف المحافظات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ودعمًا لاستقرار سوق العمل.

