أخبار مصر

محمد جبران: مصر ماضية بخطى ثابتة نحو بناء سوق عمل حديث يحقق التنمية المستدامة

محمد جبران وزير العمل،
محمد جبران وزير العمل، فيتو
ألقى وزير العمل محمد جبران، اليوم الإثنين، كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي لسوق العمل (GLMC) في نسخته الثالثة، والمنعقد بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. 

وجاء ذلك خلال الفترة من 26 إلى 27 يناير 2026، بمشاركة وزراء، وأكثر من 200 متحدث من مختلف دول العالم، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وأكد الوزير، خلال كلمته، رؤية مصر وجهودها في تطوير سياسات العمل والتشغيل ومواكبة التحولات المتسارعة في أسواق العمل.

وتوجه الوزير بالشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على رعايته الكريمة لأعمال المؤتمر، كما وجّه الشكر لمعالي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، رئيس المؤتمر، على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

وأكد أن انعقاد المؤتمر يأتي في توقيت دقيق يشهد فيه العالم تحولات متسارعة في أسواق العمل نتيجة التطور التكنولوجي والتغيرات الديموغرافية والتحديات الاقتصادية العالمية.

وأوضح أن مشاركة مصر تنطلق من إيمانها الراسخ بأن العمل هو المحرك الرئيسي للتنمية الشاملة، وأن الاستثمار في الإنسان يمثل الركيزة الأساسية للتقدم.

وأشار إلى أن صدور قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 يمثل خطوة تاريخية لتحديث منظومة العمل، وتحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، ومراعاة معايير العمل الدولية، وتهيئة بيئة عمل جاذبة للاستثمار.

و شدد على التزام الدولة المصرية بالحماية الاجتماعية وعدم التمييز، ودعم مشاركة المرأة واستدامة وجودها وتقدمها داخل سوق العمل.

كما استعرض جهود الدولة في بناء سوق عمل عصري من خلال دعم التشغيل، وتنفيذ المشروعات القومية، وتطوير السياسات والتشريعات العمالية بما يحقق الأمان الوظيفي ويرفع الإنتاجية.

وأكد التركيز على الربط بين التعليم والتدريب المهني واحتياجات سوق العمل، والتوسع في برامج التدريب التقني، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مع الاهتمام بالمهارات المستقبلية والرقمية.

وأشار إلى تطوير منظومة التفتيش العمالي عبر مبادرة «التفتيش الذكي» القائمة على الرقمنة وتحليل البيانات، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق العمال وتشجيع الاستثمار.

وأعلن العمل على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل – تمكين الشباب ومكافحة البطالة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بهدف خلق فرص عمل مستدامة للشباب.

كشف عن قرب إطلاق منصة إلكترونية عالمية للتشغيل، لتيسير الربط بين أصحاب الأعمال والباحثين عن فرص العمل محليًا ودوليًا.

وأكد أن تمكين المرأة اقتصاديًا يحظى بأولوية خاصة، من خلال التوسع في فرص التدريب والتشغيل، وتشجيع ريادة الأعمال النسائية، وتطبيق أنماط العمل المرنة.

واختتم كلمته بالتأكيد على أن مصر ماضية بخطى ثابتة نحو بناء سوق عمل حديث يحقق التنمية المستدامة ويواكب متطلبات المستقبل تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وزير العمل يعقد لقاءً موسعًا مع ممثلي الموارد البشرية بالشركات السعودية والجالية المصرية

وزارة العمل تُكثّف ندوات التوعية استعدادًا لانتخابات الدورة النقابية 2026–2030

نجاح 91 عاملًا، وزارة العمل تختتم اختبارات مشروع الضبعة النووية

حصاد وزارة العمل 2025، توفير مليون فرصة عمل داخل مصر وخارجها.. صرف 198.6 مليون جنيه إعانات طوارئ.. إنفاذ مليار و542 مليونًا للعمالة غير المنتظمة
انخفاض اليوريا العادي 2468 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

انخفاض 7 جنيهات في أسعار الزيت اليوم الإثنين بالأسواق

المعادن الأساسية تقفز مع هبوط الدولار، والنحاس يتجه نحو 13200 للطن

موعد مباراة الزمالك القادمة بعد التعادل مع المصري في الكونفدرالية

منتخب كرة اليد راحة اليوم من مباريات كأس الأمم الأفريقية

الذهب يستقر عند 7721 جنيها بالبورصة المصرية

سعر الجنيه الذهب في الصاغة صباح اليوم الإثنين 26-1-2026

أسعار الفضة صباح اليوم الإثنين 26-1-2026

أسعار العملات العربية والأجنبية فى البنك الأهلى اليوم الإثنين

اليوان الصيني يسجل 6.76 جنيهات في البنك المركزي صباح اليوم الإثنين

أسعار الفضة صباح اليوم الإثنين 26-1-2026

استقرار أسعار سبائك الذهب في بداية تعاملات اليوم الإثنين 26-1-2026

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

الأوقاف تكشف نهج الصحابة والسلف الصالح في شهر شعبان

تفسير حلم أكل البرقوق في المنام وعلاقته بمواجهة مشاكل مستقبلية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 26 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

