بدء التشغيل التجريبي لمجزر موط نصف الآلي بالداخلة في الوادي الجديد

18 حجم الخط

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بدء التشغيل التجريبي لمجزرة موط نصف الآلي بمدينة الداخلة، عقب انتهاء أعمال التطوير ورفع الكفاءة، بحضور الدكتور محمد عبد الجواد مستشار وزيرة التنمية المحلية للمجازر، والدكتور عصام الكومي مدير عام الطب البيطري.

وأوضح الزملوط أن هذا المشروع يهدف إلى توفير بيئة ذبح ولحوم صحية وآمنة بطاقة ذبح تصل إلى 10: 15 رأس/ الساعة، وذلك في إطار المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية الذي تنفذه وزارة التنمية المحلية.

وأشار محافظ الوادي الجديد، إلى البدء في إجراءات التشغيل التجريبي لمجزر الخارجة خلال أيام قليلة؛ للتوسع في تلبية احتياجات المواطنين من اللحوم الحمراء الآمنة والالتزام الكامل بالمعايير الصحية والبيئية المعتمدة.

متابعة دورية لخدمات بيطرية

ووجّه محافظ الوادي الجديد، مديرية الطب البيطري بالتواجد الدائم للأطباء للكشف والختم بما يضمن لحومًا آمنة للمستهلكين، ورفع كفاءة وتسهيل حركة النقل والدخول.

أوضح المحافظ أن مشروع تطوير مجزر موط يأتي في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة، ووجّه بسرعة الانتهاء من الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد، مع الالتزام بكافة الاشتراطات البيئية والصحية والفنية، لضمان تقديم خدمة آمنة ومتميزة للمواطنين.

أكد اللواء محمد الزملوط، أن تطوير المجازر يندرج ضمن خطة الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية والغذائية والحفاظ على الصحة العامة، مشددًا على ضرورة تطبيق أعلى معايير الجودة والنظافة، وتوفير بيئة عمل مناسبة للعاملين بالمجزر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.