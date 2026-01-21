الزملوط يتفقد توسعات مشروع الاستزراع السمكي بالفرافرة

18 حجم الخط

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ توسعة لمشروع الاستزراع السمكي التابع لبنك الطعام بقرية "الخير والنماء" التابعة لمركز الفرافرة.

قال اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، خلال زيارته للمشروع اليوم، إن الشروع جرى تنفيذه على مساحة ٢٨ فدانًا، والذي يعمل بنظام "الري التكاملي" عبر استغلال الفائض من محطة مياه الشرب لتغذية ٣ أحواض تستهدف إنتاجية ٢٥ طنًا من أسماك (البلطي، البوري، الباسا) خلال الدورة الواحدة، وتُطرح بأسعار مخفضة للمواطنين عبر ١٨ منفذًا تسويقيًا بالوحدات القروية والجمعيات؛ لتحقيق التوازن بالأسواق وتوفير بدائل غذائية آمنة.

وأكد الزملوط، أنه جرى تنفيذ توسعات إنشائية لزيادة عدد الأحواض إلى ١٢ حوضًا (٢ تفريخ و١٠ تربية وصيد)؛ تمهيدًا لبدء موسم الاستزراع في شهر مارس المقبل، وحصاد أولى دورات التوسعة في يوليو المقبل بإنتاجية مستهدفة تصل إلى ١٠٠ طن، مُوجهًا بسرعة نهو الأعمال لضمان استدامة الإنتاج على مدار العام وتعظيم الموارد الاقتصادية للمشروع الخيري.

كفاءة تشغيل محطة كهرباء الفرافرة وخطة التوسعات

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، سير العمل وانتظام الخدمة بمحطة توليد كهرباء الفرافرة، يرافقه العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، واللواء ياسر كمال الدين رئيس مركز الفرافرة، والمهندس ياسر عمر رئيس قطاع الكهرباء بالمحافظة.

اطلع المحافظ خلال جولته بعنابر التشغيل، على الموقف الفني للوحدات، حيث تفقد ماكينات التوليد طرازي "MAN" و"Caterpillar"، وأعمال الصيانة الدورية والعمرات الجارية لعدد من الوحدات بقدرة إجمالية (٨ ميجا وات)؛ لضمان كفاءتها التشغيلية. كما اطمأن على جاهزية عنبر وحدات الديزل الذي يضم الوحدة "MAN 6"، والوحدة "MAN 5"، بواقع (٥ ميجا وات) إضافية لدعم القدرات التشغيلية للمحطة

وفي ختام جولته أكد المحافظ على مواصلة أعمال التوسعات الجديدة الجارية؛ لاستقبال وحدتي توليد من المقرر دخولهما الخدمة خلال الأشهر المقبلة، مُشددًا على سرعة الانتهاء من كافة التجهيزات لـ تعزيز قدرة الشبكة على استيعاب الأحمال المتزايدة، وضمان استقرار التيار تلبية لاحتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك وفصل الصيف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.