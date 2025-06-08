الأحد 08 يونيو 2025
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الزراعة: ذبح أكثر من 28 ألف أضحية بالمجازر الحكومية في 3 أيام

مجازر
مجازر

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن المجازر الحكومية المعتمدة في جميع المحافظات استقبلت ونفذت أعمال الذبح لأكثر من 28 ألف أضحية بالمجان للمواطنين، من الأبقار والجاموس والماعز والأغنام والجمال، وذلك خلال  الأيام الثلاثة الأولى لعيد الأضحى المبارك.

من جانبه، قال الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن المجازر الحكومية على مستوى الجمهورية شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين هذا العام، مشيرا إلى توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة الإشراف والمتابعة، وإجراء أعمال الكشف والفحص الظاهري على الماشية قبل الذبح، والتأكد من سلامتها؛ حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وأضاف الأقنص أنه تم خلال الأيام الثلاثة الأولى لعيد الأضحى المبارك ذبح حوالي 28200 رأسًا من الأبقار والجاموس والماعز والأغنام، فضلًا عن الجمال، كأضاحٍ، من بينها 7915 رأسًا خلال اليوم الثالث للعيد، وذلك استمرارا للإقبال غير المسبوق من المواطنين لذبح الأضاحي بالمجازر الحكومية، والاستفادة من الخدمات المقدمة لهم، وعلى رأسها الإشراف البيطري المتكامل.

وأكد رئيس الهيئة أن جميع المجازر الحكومية مفتوحة أمام المواطنين لذبح أضاحيهم بالمجان خلال أيام عيد الأضحى المبارك،  وحتى نهاية أيام التشريق، مشيرًا إلى تطبيق أعلى معايير الأمان والسلامة الغذائية من خلال الفحص الظاهري قبل الذبح، والكشف الدقيق بعد الذبح والسلخ والتجويف، وفتح العقد اللمفاوية؛ للتأكد من صلاحية اللحوم للاستهلاك الآدمي وخلوها من أي أمراض.

وأوضح "الأقنص" أن الهيئة تابعت على مدار الثلاثة أيام الأولى من العيد سير العمل داخل المجازر، والتزمت بتوفير المناخ الملائم للذبح والتقطيع والتعبئة، بما في ذلك تواجد جمعيات المجتمع المدني داخل المجازر لذبح أضحياتهم في بيئة آمنة وصحية، مع التأكيد على تطبيق اشتراطات الرفق بالحيوان أثناء النقل والذبح.

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