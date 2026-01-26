18 حجم الخط

تقليد جديد ظهر مؤخرا في عدد من المسلسلات الدرامية، هو رعاية إحدى وزارات الحكومة للمسلسل رعاية رسمية تستدعي نشر اسم الوزارة على تتر المسلسل، حدث هذا في مسلسل كارثة طبيعية للنجم محمد سلام وهو برعاية وزارة الصحة والسكان، ومسلسل ميد تيرم برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.



شخصيا أرى في هذا التقليد مبادرة جيدة، بحيث تختار الوزارة عملا دراميا يتناول موضوعا هاما أو مشكلة ملحة تقع في نطاق اختصاصها، فتتولاه بالرعاية وهو ما يعني تحملها جزءا من قيمة ميزانيته، صحيح أنني لا أملك معلومة دقيقة عن حجم التمويل أو قيمة النسبة التي تتولى الوزارة الراعية توفيرها من ميزانية العمل، ولكن من حيث المبدأ لا شك أن المبادرة لصالح الأعمال الدرامية الجادة..

وربما تشجع بعض المنتجين على خوض التجربة، والتعاون مع جهات حكومية لتقديم أعمال فنية تطرح هموم قطاعات مختلفة من الشعب المصري، خاصة أن الرعاية تمتد لأعمال فنية حقيقية ومكتملة العناصر، وليست مجرد أفلام توعوية مباشرة على طريقة برنامج سر الأرض الذي كان يبثه التلفزيون المصري في ثمانينيات القرن الماضي.



مر مسلسل كارثة طبيعية بسلام دون أن نلحظ أُثرا لتوجيهات الوزارة الراعية أو شبهة تدخل من جانبها في الأحداث الدرامية، ولكن يبدو أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عندما قررت أن تشمل مسلسل ميد تيرم برعايتها كانت قد استحدثت منصبا جديدا هو منصب السيد وكيل الوزارة لشئون الدراما..

بحيث جلس سيادته قبل أن يضع توقيعه الكريم بالموافقة على الرعاية ليقرأ سيناريو حلقات المسلسل فيجد أن أحداث المسلسل تتناول مشاكل طلاب الجامعة، من مواليد ما بعد الألفية، وتدخل في أعماق أزماتهم النفسية سواء في سياق العلاقات مع زملائهم، أو مع أسرهم وأولياء أمورهم..

ولأن السيد وكيل الوزارة -حسبما تخيلت- لا علاقة له بالفن وأساليب التناول الدرامي للمشكلات الاجتماعية، فقد خاف من أن يتم تفسير المسلسل باعتباره اعترافا بحالة الفساد الاجتماعي والأخلاقي في الجامعات، وهذا طبعا –من وجهة نظر سيادته- لا يصح، لذلك فقد راح يفكر ويفكر، وربما تناقش طويلا مع أعضاء ورشة الكتابة للبحث عن وسيلة تشير إلى وجود وزارة التعليم والبحث العلمي..

فهناك أموال سيتم دفعها، واسم الوزارة سيكون على تتر المسلسل مما يشكل مسئولية سياسية وأخلاقية، لابد أن تكون الوزارة مستعدة لها بحيث تتشرف برعايتها لهذا المسلسل، بدلا من أن يكون نفس المسلسل وسيلة في أيدى المتربصين للطعن في الوزارة والسيد الوزير ومحاولة تشويه مسيرة إنجازاتهم!



وبعد نقاش وأخذ ورد توصل المتحدثون إلى حل يرضي جميع الأطراف -وأكرر أن كل هذه الأحداث من خيالي- وهو وضع يافطة في نهاية كل حلقة تتضمن موعظة أو نصيحة لأبناء الوزارة من طلاب الجامعات، بوصفهم الجمهور المستهدف من العمل الدرامي، وبالفعل تم إعداد 30 نصيحة أو موعظة أو حكمة -سمها كما شئت- وضعت في نهاية التتر الأخير من كل حلقات المسلسل، عبارات تحض على عدم التنمر، أو ضرورة اللجوء للمتخصصين في العلاج النفسي عندما تستدعي الضرورة ذلك.



هنا -وفق السيناريو المتخيل من جانبي- وضع السيد وكيل الوزارة آخر ورقة من المسلسل في الملف ثم وقع عليها بالموافقة على رعاية الوزارة له، وأحال الملف لإدارة الشئون الدرامية لاستكمال اجراءات عقد الرعاية.



وحتى لا يٌساء فهمي، أود أن أؤكد أن مسلسل ميد تيرم هو من أفضل المسلسلات التي تابعتها في الفترة الأخيرة، لا يقل عنه روعة مسلسل كارثة طبيعية للنجم محمد سلام، وهو ما يعني أنني لا انتقد هذين العملين ولا أقلل أبدا من جهد الفريق الذي قدمهما، ما يعنيني فقط هو أن شروط الراعي قد بدأت تظهر في تيترات أحدهما، وهو مسلسل ميد تيرم..

بحيث تم وضع ما يشبه اللافتات التحذيرية في نهاية كل حلقة، وإفساد السياق الدرامي الرائع للمسلسل بإضافة خليط من الحكم والمواعظ التي لا تتناسب مع الدراما بوصفها عمل فني يجب أن يبتعد عن المباشرة الفجة واللغة الخطابية، أما المسلسل كعمل فني فهو بالفعل يقترب من الكمال بحدوتة مشوقة، وشخصيات درامية تم بناؤها ورسمها بإتقان ومهارة نفتقدها في كثير من الأعمال الأخرى، وكان وراء هذه الروعة ورشة براح التي يشرف عليها الكاتب محمد صادق والمخرجة مريم الباجوري في أول أعمالها الدرامية.

أخشى فقط من أن يتزايد نفوذ الرعاة فيبالغوا في فرض تصوراتهم على الأعمال الدرامية لتكون على مقاس الوزارة الراعية، بشكل مباشر وفج يفسد الدراما ويحولها من عمل فني إلى فيديو توعوي مكتوب بطريقة منهج القراءة الرشيدة، ومثلما يتحجج المنتجون الآن بشروط الموزع الخليجي الذي يفرض شروطه على الفن، نفاجأ في مرحلة لاحقة بمن يشكو من الشروط المتعسفة التي يفرضها السيد وكيل الوزارة لشئون الدراما!

