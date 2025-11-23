ضبط 3 سائقين متعاطين للمخدرات و90 مخالفة مرورية بالطرق خلال 24 ساعة

18 حجم الخط

شنت إدارة مرور الجيزة، حملات مرورية مكبرة، بالطرق الزراعية بجنوب الجيزة، أسفرت عن ضبط (669) مخالفة مرورية متنوعة "تحميل ركاب- شروط التراخيص- أمن ومتانة".

كما تم فحص٥٠ سائق، تبين إيجابية 3 حالات لتعاطى المواد المخدرة، وضبط (٢) محكوم عليهم بإجمالى (٧) حكما، كما تم التحفظ على مركبتين لمخالفتهم قوانين المرور.

كما تم ضبط ٩٠ مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

