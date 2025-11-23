ضبط 154 قضية مخدرات و210 قطع سلاح في حملة أمنية مكبرة بالجيزة

18 حجم الخط

وجهت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة حملة أمنية مكبرة، بالاشتراك مع رؤساء مباحث والمراكز الموجودة بالمحافظة، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة الماضية، عن ضبط ١٥٤ قضية تجارة مواد مخدرة بإجمالي ١٨٨ متهما و٢١٠ قضايا سلاح.

تأتي هذه الحملات في إطار مواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية بالمحافظة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

