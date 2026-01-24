ضبط 7 أطنان منتجات متنوعة وتحرير 265 مخالفة في حملات تموينية بالدقهلية

18 حجم الخط

شنت مديرية التموين بالدقهلية حملات مفاجئة بمختلف مراكز الدقهلية، بقيادة المحاسب علي حسن، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، للتأكد من الالتزام بالأوزان والمواصفات القانونية وجودة رغيف الخبز، وفي مختلف القطاعات شملت الأسواق والمخابز ومحطات تموين السيارات وتعبئة الغاز على مدار أربعة أيام.

حملات مكبرة في مختلف القطاعات شملت الأسواق والمخابز ومحطات تموين

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بمراقبة الأسواق والمخابز ومحطات الوقود والمستودعات باستمرار، والتأكد من الالتزام الكامل بالقوانين والضوابط، بهدف حماية المواطنين من الغش والتلاعب بالسلع التموينية.

تحرير 170 مخالفة

ففي قطاع المخابز، وتحت إشراف ياسر السعودي مدير إدارة الرقابة التموينية، أسفرت عن تحرير 170 مخالفة، تنوعت بين نقص وزن، وعدم وجود سجل، وعدم نظافة أدوات العجين، وتجميع والتصرف في الدقيق المدعم، وعدم مطابقة المواصفات.

تحرير 81 مخالفة تموينية

وفي قطاع الأسواق، وتحت إشراف الدكتورة شيماء الهندي مدير عام التجارة الداخلية، تم تحرير 81 مخالفة تموينية، وتم ضبط حالات غش تجاري بعدد من المنشآت، شملت ثلاجة لحوم وبداخلها كمية قدرها 320 كيلوجرام من مصنعات اللحوم، وضبط محل وبحوزته 370 كيلوجرام لحوم وكبدة، إلى جانب ضبط مطعم والتحفظ على 160 كيلوجرام لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، فضلًا عن ضبط ثلاجة دواجن وبداخلها نصف طن من الدواجن وأجزاء الدواجن والمفروم غير المطابق للاشتراطات الصحية.

ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية مجهولة المصدر

كما تم ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية مجهولة المصدر، من بينها 30 علبة حلويات أطفال (جيلي) بدون بيانات أو تاريخ إنتاج أو صلاحية، و250 كيلوجرام أرز، و50 بالته عصير، و100 بالته مياه معدنية، بالإضافة إلى 2 طن ونصف دقيق و550 كيلوجرام سمن نباتي، وطن ملح ونصف طن عسل أسود، إلى جانب 10 كيلوجرام زبدة مزرعة بيور، وجركن زيت طعام وزن 15 كيلوجرام، وذلك لعدم وجود أي مستندات دالة على مصدرها.

وفي إطار التصدي لمخالفات البيع بدون فواتير، تم ضبط كميات من السجائر شملت 4 قاروصة سجائر مارلبورو، و25 قاروصة سجائر كليوباترا باجمالي 250 علبة، بالإضافة إلى قاروصة سجائر مجهولة المصدر دون فواتير.

التحفظ على أغذية

كما تم ضبط منشأة تعمل بدون سجل صناعي، والتحفظ على 40 كرتونة عجوة زنة 800 جرام، إلى جانب ضبط معمل ألبان والتحفظ على 5 صفائح جبن باجمالي وزن 120 كيلوجرام، و10 شكاير ملح زنة الشيكارة 50 كيلوجرام.

كما أسفرت عن ضبط مخالفات تجميع الأسمدة الزراعية المدعمة بغرض بيعها بالسوق الحر، حيث تم التحفظ على 48 شيكارة نترات و45 شيكارة سماد يوريا، فضلًا عن ضبط تجميع سجائر غير مصرح بتداولها بالأسواق، والتحفظ على 10 قاروصة سجائر، وضبط 100 علبة سجائر كليوباترا مخالفة للقرار رقم 113 لسنة 1994.

ضبط حالة ذبح خارج السلخانة

كما تم ضبط حالة ذبح خارج السلخانة والتحفظ على 80 كيلوجرام لحوم، وضبط طن ردة (بفواتير) واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بالإضافة إلى ضبط طن ملح ونصف طن عسل أسود مجهولي المصدر، وفي مجال التجار التموينيين، أسفرت الحملات عن تحرير 13 مخالفة متنوعة.

وشملت الحملات كذلك محطات الوقود والمواد البترولية، حيث تم ضبط مخالفة واحدة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

