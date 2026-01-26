الإثنين 26 يناير 2026
محافظات

بدون فوائد، 141 مليون جنيه إجمالي مشروعات شباب الخريجين بالدقهلية

محافظ الدقهلية، فيتو
وافق اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على صرف الدفعة 206 من حساب قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين بدون فوائد دفعة شهر ديسمبر، وذلك بإجمالي 830 ألف جنيه موزعة على 7 وحدات محلية بمراكز ومدن المحافظة.

صرف الدفعة 206 من حساب قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين

ويأتي ذلك فى إطار جهود الدولة وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للاهتمام بالشباب وإتاحة التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تشجيعا لهم على العمل الحر.

 مشروعات شباب الخريجين بالدقهلية  

وأوضح "مرزوق" أن عدد المستفيدين من الدفعة الحالية بلغ 23 شابا وشابة(11 من الذكور - 12 من الإناث)، وبذلك يكون إجمالي المبالغ المنصرفة من جهاز شباب الخريجين حتى تاريخه بلغت 141مليونا، و383 ألف جنيه، استفاد منها 13773 شاب وفتاة منهم ( 6535 ذكور - 7238 إناث).

توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات

وجاءت موافقة اللواء"مرزوق" بناء على  التقرير الذي عرضته  وفاء عثمان مدير جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة، وأكد على ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وخلق فرص عمل جديدة. 

تيسير إجراءات الحصول على القروض 

وشدد محافظ الدقهلية على أهمية تيسير إجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والمساعدة في تسويق منتجات المشروعات، وأكد ضرورة التوعية بالفرص التمويلية والقروض التي يقدمها جهاز تشغيل شباب الخريجين

