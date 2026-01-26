الإثنين 26 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

ياميش رمضان 2026 “لمن استطاع إليه سبيلا”.. كيلو الفستق بـ 1600 والبندق 1400 جنيه.. وهذه أسعار التين المجفف والزبيب

سعر ياميش رمضان 2026،
سعر ياميش رمضان 2026، فيتو
18 حجم الخط

أسعار الياميش في رمضان 2026، طرحت محلات العطارة في منطقة العتبة والموسكي أصناف الياميش بالتزامن مع استعدادات استقبال شهر رمضان المبارك، حيث وفرت المحال للمواطنين عبوات بأحجام مختلفة بدءًا من 100 جرام في أصناف الياميش الرئيسية.

أسعار ياميش رمضان 2026

وتستعرض «فيتو» أسعار ياميش رمضان 2026، إضافة إلى سعر المكسرات الرئيسية في عدد من محال العطارة في منطقة العتبة والموسكي؛ في السطور الأتية: 

سعر ياميش رمضان 2026، فيتو
سعر ياميش رمضان 2026، فيتو

أسعار البندق في رمضان 2026

تراوح سعر كيلو بندق أحمر مقشر من 980 إلى 1100 جنيه.

تراوح سعر بندق أحمر مقشر عبوة وزن 100 جرام من 98 إلى 110 جنيهات.

تراوح سعر كيلو بندق أبيض مقشر من 1200 إلى 1400 جنيه.

تراوح سعر بندق أبيض مقشر عبوة وزن 100 جرام من 120 إلى 140 جنيها.

أسعار البيكان في رمضان 2026

تراوح سعر كيلو بيكان مقشر «جوز البقان» من 1600 إلى 1800 جنيه.

تراوح سعر بيكان مقشر «جوز البقان» عبوة وزن 100 جرام من 160 إلى 180 جنيها.

أسعار التين في رمضان 2026

بلغ سعر كيلو تين بكلامة «أورجانيك» نحو 1200 جنيه.

بلغ سعر تين بكلامة «أورجانيك»  عبوة وزن 100 جرام نحو 120 جنيها.

بلغ سعر لفة تين نحو 150 جنيهًا.

بلغ سعر تين مجفف تركي عبوة وزن 100 جرام نحو 90 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو التين مجفف تركي نحو 900 جنيه.

بلغ سعر تين مجفف مصري عبوة وزن 100 جرام نحو 75 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو التين مجفف مصري نحو 750 جنيها.

سعر ياميش رمضان 2026، فيتو
سعر ياميش رمضان 2026، فيتو

أسعار جوز الهند في رمضان 2026

بلغ سعر جوز هند عبوة وزن 100 جرام نحو 28 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو جوز الهند نحو 280 جنيها.

بلغ سعر جوز هند دفر عبوة وزن 100 جرام نحو 32 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو جوز الهند دفر نحو 320 جنيها.

سعر ياميش رمضان 2026، فيتو
سعر ياميش رمضان 2026، فيتو

أسعار الزبيب في رمضان 2026

بلغ سعر زبيب أسود عبوة وزن 100 جرام نحو 28 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو زبيب أسود نحو 280 جنيها.

بلغ سعر زبيب إيراني عبوة وزن 100 جرام نحو 28 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو زبيب إيراني نحو 280 جنيها.

بلغ سعر زبيب أحمر مصري عبوة وزن 100 جرام نحو 24 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو زبيب أحمر مصري نحو 240 جنيها.

بلغ سعر الزبيب مصري عبوة وزن 100 جرام نحو 24 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو الزبيب مصري نحو 240 جنيها.

سعر ياميش رمضان 2026، فيتو
سعر ياميش رمضان 2026، فيتو

أسعار عين الجمل في رمضان 2026

بلغ سعر عين جمل حصى عبوة وزن 100 جرام نحو 32 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو عين جمل حصى نحو 320 جنيها.

بلغ سعر عين جمل مقشر عبوة وزن 100 جرام نحو 70 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو عين جمل مقشر نحو 700 جنيه.

تراوح سعر عين جمل مقشر أمريكي عبوة وزن 350 جرامًا من 350 إلى 400 جنيه.

أسعار الفستق في رمضان 2026

بلغ سعر فستق أمريكي عبوة وزن 100 جرام نحو 100 جنيه.

بلغ سعر كيلو فستق أمريكي نحو 1000 جنيه.

بلغ سعر فستق مقشر عبوة وزن 100 جرام نحو 160 جنيها.

بلغ سعر كيلو فستق مقشر نحو 1600 جنيه.

سعر ياميش رمضان 2026، فيتو
سعر ياميش رمضان 2026، فيتو

أسعار القراصية في رمضان 2026

بلغ سعر قراصيا عبوة وزن 100 جرام نحو 48 جنيها.

بلغ سعر كيلو قراصيا نحو 480 جنيها.

بلغ سعر القراصيا المخلية عبوة وزن 100 جرام نحو 60 جنيها.

بلغ سعر كيلو القراصيا مخلية نحو 600 جنيه.

أسعار الكاجو في رمضان 2026

تراوح سعر الكاجو عبوة وزن 100 جرام من 90 إلى 100 جنيه.

تراوح سعر كيلو كاجو من 900 إلى 1000 جنيه.

أسعار اللوز في رمضان 2026

بلغ سعر لوز حصى عبوة وزن 100 جرام نحو 32 جنيها.

بلغ سعر كيلو لوز حصى نحو 320 جنيها.

تراوح سعر لوز مقشر عبوة وزن 100 جرام من 70 إلى 75 جنيها.

بلغ سعر كيلو لوز مقشر من 700 إلى 750 جنيها.

أسعار المشمشية في رمضان 2026

بلغ سعر مشمشية كبير عبوة وزن 100 جرام نحو 96 جنيها.

بلغ سعر كيلو المشمشية حجم كبير  نحو 960 جنيها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار الياميش اسعار ياميش رمضان أسعار ياميش رمضان 2026 سعر الياميش سعر المكسرات سعر الكاجو أسعار الكاجو أسعار اللوز سعر اللوز أسعار القراصية سعر القراصية ياميش رمضان ياميش رمضان 2026 اسعار الياميش في رمضان 2026 سعر الياميش رمضان 2026

مواد متعلقة

عين الجمل بـ 640 والكاجو بـ 670، أسعار ياميش رمضان بالمجمعات الاستهلاكية

اشتعال أسعار ياميش رمضان 2026.. الفستق والكاجو في صدارة الغلاء.. اللوز بـ 350 جنيها وعين الجمل بـ 250.. والكرتونة الشاملة أفضل اختيار للأسر
ads

الأكثر قراءة

انخفاض 7 جنيهات في أسعار الزيت اليوم الإثنين بالأسواق

إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية في الهرم

موعد مباراة الزمالك القادمة بعد التعادل مع المصري في الكونفدرالية

ياميش رمضان 2026 “لمن استطاع إليه سبيلا”.. كيلو الفستق بـ 1600 والبندق 1400 جنيه.. وهذه أسعار التين المجفف والزبيب

رئيس مجلس النواب يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة لتقديم التهنئة (صور)

الدينار الأردني يسجل 66.57 جنيه في البنك المركزي اليوم الإثنين 26-1-2026

تدريب الأعضاء على الصياغة التشريعية والتابلت في ثاني أيام دورة مجلس النواب

سعر الجنيه الذهب في الصاغة صباح اليوم الإثنين 26-1-2026

خدمات

المزيد

الصاج يبدأ من 15 جنيها، أسعار الخردة في السوق المحلي اليوم الإثنين 26-1-2026

الدينار الأردني يسجل 66.57 جنيه في البنك المركزي اليوم الإثنين 26-1-2026

125.03 جنيها سعر الدينار البحريني في البنك الأهلي (تحديث لحظي)

سعر الدولار في بنك السودان المركزي صباح اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف تكشف نهج الصحابة والسلف الصالح في شهر شعبان

تفسير حلم أكل البرقوق في المنام وعلاقته بمواجهة مشاكل مستقبلية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 26 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية