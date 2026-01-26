ياميش رمضان 2026 “لمن استطاع إليه سبيلا”.. كيلو الفستق بـ 1600 والبندق 1400 جنيه.. وهذه أسعار التين المجفف والزبيب
أسعار الياميش في رمضان 2026، طرحت محلات العطارة في منطقة العتبة والموسكي أصناف الياميش بالتزامن مع استعدادات استقبال شهر رمضان المبارك، حيث وفرت المحال للمواطنين عبوات بأحجام مختلفة بدءًا من 100 جرام في أصناف الياميش الرئيسية.
أسعار ياميش رمضان 2026
وتستعرض «فيتو» أسعار ياميش رمضان 2026، إضافة إلى سعر المكسرات الرئيسية في عدد من محال العطارة في منطقة العتبة والموسكي؛ في السطور الأتية:
أسعار البندق في رمضان 2026
تراوح سعر كيلو بندق أحمر مقشر من 980 إلى 1100 جنيه.
تراوح سعر بندق أحمر مقشر عبوة وزن 100 جرام من 98 إلى 110 جنيهات.
تراوح سعر كيلو بندق أبيض مقشر من 1200 إلى 1400 جنيه.
تراوح سعر بندق أبيض مقشر عبوة وزن 100 جرام من 120 إلى 140 جنيها.
أسعار البيكان في رمضان 2026
تراوح سعر كيلو بيكان مقشر «جوز البقان» من 1600 إلى 1800 جنيه.
تراوح سعر بيكان مقشر «جوز البقان» عبوة وزن 100 جرام من 160 إلى 180 جنيها.
أسعار التين في رمضان 2026
بلغ سعر كيلو تين بكلامة «أورجانيك» نحو 1200 جنيه.
بلغ سعر تين بكلامة «أورجانيك» عبوة وزن 100 جرام نحو 120 جنيها.
بلغ سعر لفة تين نحو 150 جنيهًا.
بلغ سعر تين مجفف تركي عبوة وزن 100 جرام نحو 90 جنيهًا.
بلغ سعر كيلو التين مجفف تركي نحو 900 جنيه.
بلغ سعر تين مجفف مصري عبوة وزن 100 جرام نحو 75 جنيهًا.
بلغ سعر كيلو التين مجفف مصري نحو 750 جنيها.
أسعار جوز الهند في رمضان 2026
بلغ سعر جوز هند عبوة وزن 100 جرام نحو 28 جنيهًا.
بلغ سعر كيلو جوز الهند نحو 280 جنيها.
بلغ سعر جوز هند دفر عبوة وزن 100 جرام نحو 32 جنيهًا.
بلغ سعر كيلو جوز الهند دفر نحو 320 جنيها.
أسعار الزبيب في رمضان 2026
بلغ سعر زبيب أسود عبوة وزن 100 جرام نحو 28 جنيهًا.
بلغ سعر كيلو زبيب أسود نحو 280 جنيها.
بلغ سعر زبيب إيراني عبوة وزن 100 جرام نحو 28 جنيهًا.
بلغ سعر كيلو زبيب إيراني نحو 280 جنيها.
بلغ سعر زبيب أحمر مصري عبوة وزن 100 جرام نحو 24 جنيهًا.
بلغ سعر كيلو زبيب أحمر مصري نحو 240 جنيها.
بلغ سعر الزبيب مصري عبوة وزن 100 جرام نحو 24 جنيهًا.
بلغ سعر كيلو الزبيب مصري نحو 240 جنيها.
أسعار عين الجمل في رمضان 2026
بلغ سعر عين جمل حصى عبوة وزن 100 جرام نحو 32 جنيهًا.
بلغ سعر كيلو عين جمل حصى نحو 320 جنيها.
بلغ سعر عين جمل مقشر عبوة وزن 100 جرام نحو 70 جنيهًا.
بلغ سعر كيلو عين جمل مقشر نحو 700 جنيه.
تراوح سعر عين جمل مقشر أمريكي عبوة وزن 350 جرامًا من 350 إلى 400 جنيه.
أسعار الفستق في رمضان 2026
بلغ سعر فستق أمريكي عبوة وزن 100 جرام نحو 100 جنيه.
بلغ سعر كيلو فستق أمريكي نحو 1000 جنيه.
بلغ سعر فستق مقشر عبوة وزن 100 جرام نحو 160 جنيها.
بلغ سعر كيلو فستق مقشر نحو 1600 جنيه.
أسعار القراصية في رمضان 2026
بلغ سعر قراصيا عبوة وزن 100 جرام نحو 48 جنيها.
بلغ سعر كيلو قراصيا نحو 480 جنيها.
بلغ سعر القراصيا المخلية عبوة وزن 100 جرام نحو 60 جنيها.
بلغ سعر كيلو القراصيا مخلية نحو 600 جنيه.
أسعار الكاجو في رمضان 2026
تراوح سعر الكاجو عبوة وزن 100 جرام من 90 إلى 100 جنيه.
تراوح سعر كيلو كاجو من 900 إلى 1000 جنيه.
أسعار اللوز في رمضان 2026
بلغ سعر لوز حصى عبوة وزن 100 جرام نحو 32 جنيها.
بلغ سعر كيلو لوز حصى نحو 320 جنيها.
تراوح سعر لوز مقشر عبوة وزن 100 جرام من 70 إلى 75 جنيها.
بلغ سعر كيلو لوز مقشر من 700 إلى 750 جنيها.
أسعار المشمشية في رمضان 2026
بلغ سعر مشمشية كبير عبوة وزن 100 جرام نحو 96 جنيها.
بلغ سعر كيلو المشمشية حجم كبير نحو 960 جنيها.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا