تؤدي للتسمم والوفاة، استشاري يحذر من تناول الفيتامينات والنوفالجين وأدوية الحساسية

أضرار تناول الفيتامينات، حذر الطبيب الاستشاري والمفكر الدكتور بهي الدين مرسي من خطورة تناول فيتامين (ب) المركب، وخاصة لمن يعانون من بعض الأمراض، ومنها مرضى السكر ومن يعانون من "التنميل" والتهاب الأعصاب الطرفية، محذرًا من عواقب ارتفاع تركيز الفيتامين في الجسم.

التحذير من الإفراط في تناول الفيتامين

كما حذر الدكتور بهي الدين مرسي من الإفراط في تناول الفيتامينات على بقية عائلة الفيتامينات (A, B, C, D, E, K)، حيث تتراوح السمية بين الضرر المؤقت، أو تلف أحد الأعضاء بشكل دائم لدى البعض، ويمكن أن يصل الضرر حد الموت.

وقال الدكتور بهي الدين مرسي في تحذيره: "على مسئوليتي، أحذركم من المخاطر التي تحيق بكم من يتجرع فيتامين ب المركب، خاصة مرضى السكر ومرضى الوخز (التنميل) والتهاب الأعصاب الطرفية"

كما حذر الدكتور بهي الدين مرسي، أيضًا، من عواقب إرتفاع تركيز الفيتامين في الجسم، مؤكدًا أن ارتفاع تركيز الفيتامين في الجسم سيؤدي لمزيد من التنميل، وسوف يؤدي لتلف العصب، وقد يؤدي للشلل.

وأوضح الدكتور بهي الدين مرسي أن "الفكرة أنه لا يجب تناول فيتامين (ب) المركب لمجرد الإصابة بالسكر، أو لمجرد وجود تنميل بالأطراف"، مضيفًا أن: "الفيصل في الأمر في التداوي به هو وجود نقص في الفيتامين، وإن كان طبيعيًا فيحظر تناول أي جرعات".

تناول الفيتامينات بكثرة يسبب إتلاف أعضاء الجسم والوفاة

وحذر الدكتور بهي الدين مرسي من تناول فيتامينات أخرى فقال: "ينسحب التحذير من الإفراط في تناول الفيتامين على بقية عائلة الفيتامينات (A, B, C, D, E, K)، فتتراوح السمية بين الضرر المؤقت، أو تلف أحد الأعضاء الأبدي في البعض. أو الموت".

الإفراط في تناول الفيتامينات يسبب أضرار بالغة، فيتو



وأكد الدكتور بهي الدين مرسي على تحذيره من تناول فيتامين (ب) المركب للذين يعانون من الأنيميا، قائلًا: إن "للأنيميا أسباب كثيرة، بعضها متعلق بامتصاص الحديد، أو حمض الفوليك، أو قصور في الهرمون الكلوي المحفز لتصنيع الكريات الحمراء، وعشرات الأسباب الأخرى"، ناصحًا بتحديد سبب الأنيميا مع الطبيب مخبريًا وإكلينيكيًا، "لأن العلاج بمشتقات الحديد ينطوي على خطورة ترسب الحديد بالكبد (تسمم) إذا كانت الأنيميا لسبب آخر غير نقص الحديد".

وقال الدكتور بهي الدين مرسي: "حتى الأنيميا الشائعة مع الحمل ليس علاجها دوما ثنائي حمض الفوليك مع الحديد، فقد يكون النقص في أحدهما دون الآخر، فيحدث الضرر البالغ لدي تجرع أحدهما بغير نقص".

التحذير من تناول النوفالجين وأدوية الحساسية

كما حذر الدكتور بهي الدين مرسي من تناول النوفالجين، فقال: "بدون تفاصيل أو شرح، إياك وتناول عقار النوفالجين بكافة صوره (حبوب، شراب، حقن، تحاميل) وأيا كان تركيزه، سواء منفردًا، أو جاء خليطًا مع أدوية أخرى (مثل أدوية البرد) فهو سام وممنوع في معظم الدول".

وأكد الدكتور بهي الدين مرسي أن "النوفالجين يتسبب بفروق فردية في تثبيط إنتاج كريات الدم البيضاء المحببة، وهي المكون المناعي الأهم على الإطلاق في الجسم".

وفيما يخص أدوية الهيستامين، قال الدكتور بهي الدين مرسي: "دأب البعض على تناول الأدوية المضادة للهستامين (لعلاج الحساسية) من مجموعة الـ (Chlorphenramine maleate)، بقصد التغلب على الأرق وتيسير النعاس، وربما بتكرار يومي أو نصف يومي".

كما حذر الدكتور بهي الدين مرسي من تناول مرضى الجلوكوما "المياه الزرقاء"، من تناول أدوية الهيستامين، فقال: "يحظر على مرضى الجلوكوما الناتج عن ضيق قناة التصريف فقد يصاب بارتفاع ضغط العين".

