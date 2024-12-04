استشاري تغذية يكشف أسباب الإصابة بالسكر

مرض السكري، أكد الدكتور عماد الدين فهمي، استشاري التغذية العلاجية، أن هناك الكثير من أسباب الإصابة بالسكر مثل سوء التغذية وزيادة محيط الوسط، مشيرًا إلى أن عدم تناول الدهون الصحية مثل السمنة وتناول زيت الذرة أو عباد الشمس يساهم بصورة كبيرة في ارتفاع الالتهابات، ويساهم في الإصابة بمقاومة الأنسولين، والإصابة بالسكر، حتى إذا كان الوزن منخفض.

تأثير سلبي بسبب الأنظمة الغذائية المتطرفة

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية بقناة “هي”، أن هناك أنظمة غذائية متطرفة، وهي مخصصة في الأساس لناس معينة، ولكن البعض يقوم بإعدادها بدون وصفة طبية، وهذا يؤثر سلبًا على جسم الإنسان ويكو من أسباب الإصابة بمرض السكر.

إفرز الأنسولين

وأوضح أن الحفاظ على معدل السكر في الجسم يكون من خلال تناول كل شيء بدون إفراط، مضيفًا أن هناك ضرورة لإفراز الأنسولين من فترة للأخرى، لأنه يمنع العضلات من تكسير البروتين ويساعد على التحكم في التواصل العصبي ما بين الهرمونات والأعصاب.

ولفت إلي أن تناول البلح بكميات معقولة لا يستفز الأنسولين، معقبًا: "البلح يستفز الأنسولين عندما تتناول كميات كبيرة، كما يؤدي تناول اللحمة بكميات كبيرة إلى الإصابة بالنقرس".

وأضاف: أن كل الهرمونات الذكورية والأنثوية تتكون من الكوليتسرول، ولذلك فوجود الكوليسترول في الجسم بشكل معتدل مهم لجسم الإنسان، مشيرًا إلى أن ارتفاع الكوليسترول يساهم في ارتفاع شهية الجسم.

وأوضح أن الصيام المتقطع للرجل يختلف عن الصيام المتقطع للمرأة، لأن حرمان المرأة من الطعام خلال وقت الدورة الشهرية يؤثر سلبًا على صحة المرأة، لأنه المرأة في هذا الوقت تعاني من عدم توازن هرموني.

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