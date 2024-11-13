فيتامين ب المركب، يدعم الصحة النفسية والعقلية ويعزز المناعة

فيتامين ب المركب، هو مجموعة من الفيتامينات الحيوية التي تلعب دورًا هامًّا في دعم العديد من الوظائف الأساسية في الجسم، بما في ذلك تعزيز الطاقة، ودعم الجهاز العصبي، وتحسين صحة الجلد والشعر، وتحفيز النمو الصحي للخلايا.



وأوضحت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن فيتامين ب المركب يعد من أهم الفيتامينات التي تدعم صحة الجسم والعقل، وتحسن من مستوى الطاقة، وتعزز صحة الجهاز العصبي، والقلب، والجهاز المناعي.



وأضافت، أن فيتامين ب المركب يتكون من عدة فيتامينات فردية، كل منها يقدم فوائد مختلفة، وتشمل فيتامينات ب1 (الثيامين)، ب2 (الريبوفلافين)، ب3 (النياسين)، ب5 (حمض البانتوثينيك)، ب6 (البيريدوكسين)، ب7 (البيوتين)، ب9 (حمض الفوليك)، وب12 (الكوبالامين).



أهم فوائد فيتامين ب المركب للصحة

فوائد فيتامين ب المركب

وتستعرض الدكتورة مروة، في السطور التالية أهم فوائد فيتامين ب المركب، لصحة الجسم بمختلف أجهزته.

1. تعزيز الطاقة

يلعب فيتامين ب المركب دورًا مهمًّا في إنتاج الطاقة من الغذاء الذي نتناوله. يعمل فيتامين ب1 (الثيامين)، ب2 (الريبوفلافين)، ب3 (النياسين)، وب5 (حمض البانتوثينيك) كمحفزات لأنزيمات الهضم التي تحول الكربوهيدرات، والبروتينات، والدهون إلى طاقة قابلة للاستخدام. نقص أي من هذه الفيتامينات قد يؤدي إلى انخفاض مستويات الطاقة والشعور بالتعب والإرهاق المستمر، مما يؤثر على الحياة اليومية والقدرة على أداء الأنشطة.

2. دعم الجهاز العصبي

من أهم فوائد فيتامين ب المركب أنه يدعم صحة الجهاز العصبي ويعزز الوظائف العقلية. يساهم فيتامين ب6 (البيريدوكسين) وفيتامين ب12 (الكوبالامين) وحمض الفوليك (ب9) في إنتاج الناقلات العصبية مثل السيروتونين والدوبامين، وهي مواد كيميائية تساعد في تحسين المزاج وتقليل التوتر والقلق. نقص فيتامين ب، وخاصة ب12، يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الذاكرة والتركيز وزيادة فرص الإصابة بالاكتئاب.

3. تحسين صحة الجلد والشعر

يُعرف البيوتين (ب7) بأهميته الخاصة لصحة الجلد والشعر والأظافر. يساهم في تقوية بصيلات الشعر ويمنع تقصف الشعر وسقوطه، كما يساعد في تحسين مرونة الجلد ومظهره العام. كذلك، يعتبر فيتامين ب3 (النياسين) مهمًا للحفاظ على رطوبة الجلد ويقلل من التهاب الجلد وتهيجه. فيتامين ب المركب بشكل عام يُعد علاجًا طبيعيًا لأمراض الجلد مثل حب الشباب وجفاف الجلد.

4. دعم صحة القلب والأوعية الدموية

يعمل فيتامين ب المركب على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية من خلال تخفيض مستويات الحمض الأميني "هوموسيستين" في الدم، والذي يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب عند ارتفاعه. يلعب حمض الفوليك (ب9) وفيتامين ب12 دورًا حيويًا في هذه العملية، حيث يقومان بتقليل مستويات الهوموسيستين ودعم صحة الشرايين والأوعية الدموية، مما يساهم في خفض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

5. تعزيز صحة الجهاز المناعي

يساهم فيتامين ب المركب أيضًا في تقوية جهاز المناعة، حيث يلعب دورًا في إنتاج الأجسام المضادة وخلايا الدم البيضاء. فيتامين ب6، على وجه الخصوص، يعزز من إنتاج خلايا الدم البيضاء، التي تساعد في محاربة العدوى والأمراض. كذلك، فإن الحصول على مستويات كافية من فيتامين ب يسهم في الحفاظ على استجابة مناعية قوية وقدرة الجسم على محاربة الالتهابات.

6. دعم الصحة النفسية والعقلية

يعد فيتامين ب المركب عنصرًا أساسيًا في الحفاظ على الصحة العقلية. فقد أظهرت الدراسات أن تناول كميات كافية من فيتامين ب المركب يمكن أن يساعد في تحسين المزاج ويقلل من فرص الإصابة بالتوتر والقلق. يُعد فيتامين ب12 وحمض الفوليك من العوامل الأساسية التي تساعد في تحسين التركيز، وزيادة النشاط الذهني، وتقليل احتمالية الإصابة بأمراض مثل الزهايمر.

7. فوائد إضافية أثناء الحمل

فيتامين ب9 (حمض الفوليك) يُعد أساسيًا خلال فترة الحمل، حيث يساهم في تقليل خطر التشوهات الخلقية في الدماغ والنخاع الشوكي للجنين. لذلك، يوصى بأن تتناول النساء الحوامل أو اللواتي يخططن للحمل مكملات حمض الفوليك يوميًا. كما يمكن أن يكون لفيتامين ب6 دور في تخفيف أعراض الغثيان الصباحي خلال الحمل، مما يساعد النساء الحوامل على تحمل فترة الحمل بشكل أفضل.

المصادر الغذائية لفيتامين ب المركب



فيتامين ب المركب في الأطعمة

يمكن الحصول على فيتامين ب المركب من العديد من الأطعمة، بما في ذلك اللحوم الحمراء، والدجاج، والأسماك، والحبوب الكاملة، والمكسرات، والخضروات الورقية، والبيض، ومنتجات الألبان. ومن الجدير بالذكر أن النظام الغذائي المتوازن والمتنوع يمكن أن يوفر معظم احتياجات الجسم من فيتامين ب، مع الإشارة إلى أهمية تناول المكملات الغذائية تحت إشراف طبي خاصةً إذا كان هناك نقص في أحد هذه الفيتامينات.