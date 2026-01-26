الإثنين 26 يناير 2026
محافظات

اندلاع حريق هائل في مطعم بكورنيش أسوان (صور)

حريق فى مطعم باسوان
حريق فى مطعم باسوان
اندلع حريق هائل، صباح اليوم الإثنين، في مطعم على كورنيش النيل بمدينة أسوان، بالقرب من منطقة الشارع الجديد، مما تسبب فى حالة من القلق بين المواطنين.

ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، للسيطرة على النيران ومحاصرتها، ومنع امتدادها إلى المنشآت والمحال المجاورة، وسط تواجد أمنى لتأمين المكان وتنظيم الحركة المرورية.

كما فرضت الأجهزة المعنية كردونًا أمنيًا بمحيط المطعم، وتم إبعاد المواطنين حفاظًا على سلامتهم، فى الوقت الذى تواصل فيه فرق الإطفاء أعمال التبريد والفحص للتأكد من إخماد الحريق بشكل كامل.

ولم يسفر الحريق عن أى إصابات بشرية حتى الآن، وبدأت الجهات المختصة فى حصر الخسائر المبدئية، وفتح تحقيق للوقوف على أسباب اندلاع الحريق، وبيان ما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

أسوان مطعم حريق امن الحماية

