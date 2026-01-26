اندلاع حريق هائل في مطعم بكورنيش أسوان (صور)

18 حجم الخط

اندلع حريق هائل، صباح اليوم الإثنين، في مطعم على كورنيش النيل بمدينة أسوان، بالقرب من منطقة الشارع الجديد، مما تسبب فى حالة من القلق بين المواطنين.

ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، للسيطرة على النيران ومحاصرتها، ومنع امتدادها إلى المنشآت والمحال المجاورة، وسط تواجد أمنى لتأمين المكان وتنظيم الحركة المرورية.

كما فرضت الأجهزة المعنية كردونًا أمنيًا بمحيط المطعم، وتم إبعاد المواطنين حفاظًا على سلامتهم، فى الوقت الذى تواصل فيه فرق الإطفاء أعمال التبريد والفحص للتأكد من إخماد الحريق بشكل كامل.

ولم يسفر الحريق عن أى إصابات بشرية حتى الآن، وبدأت الجهات المختصة فى حصر الخسائر المبدئية، وفتح تحقيق للوقوف على أسباب اندلاع الحريق، وبيان ما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.