18 حجم الخط

أكدت مصادر مطلعة بوزارة السياحة والآثار، أن المجلس الأعلى للآثار قرر تأجيل الإعلان عن الكشف الأثري والذي كان مقررا الإعلان عنه السبت الماضي نتيجة اكتشاف كنز أثري جديد بالمنطقة.

اكتشاف بحيرة مقدسة بالأقصر

ورجحت المصادر نجاح البعثة الأثرية المصرية الصينية، في الكشف عن بحيرة مقدسة داخل نطاق معبد مونتو بمجمع معابد الكرنك، في مدينة الأقصر الغنية بالآثار.

الصور الأولى لاكتشاف بحيرة مقدسة بالأقصر بجوار معبد الكرنك

وأوضحت المصادر أن جيا شياو بينج، رئيس المشروع من الجانب الصيني، أكد ان الاكتشاف الجديد إلى جانب البحيرة المقدسة المعروفة سابقا في معبد مونتو، يشكّل تخطيطا فريدا لبحيرتين مقدستين متوازيتين تمتدان شمالا وجنوبا داخل أسوار مجمع الكرنك.

الصور الأولى لاكتشاف بحيرة مقدسة بالأقصر بجوار معبد الكرنك

البحيرة المقدسة الجنوبية

وأشارت المصادر الي أن الخبير الصيني أطلق على الاكتشاف الجديد اسم "البحيرة المقدسة الجنوبية"، موضحا أنها البحيرة المقدسة الوحيدة في تاريخ علم الآثار المصرية التي خضعت لأعمال تنقيب علمية ومنهجية، مما وفر ثروة من المواد الأولية للدراسة، ولا سيما الأبحاث المتعلقة بالبحيرات المقدسة.

من جانبها، قالت هند علي، كبير مفتشي معبد مونتو وعضو البعثة من الجانب المصري، إن هذا الاكتشاف يُعد أمرا نادرا وتتويجا للعمل الشاق الذي قامت به البعثة المشتركة على مدار ثمان سنوات.

الصور الأولى لاكتشاف بحيرة مقدسة بالأقصر بجوار معبد الكرنك

الصور الأولى لاكتشاف بحيرة مقدسة بالأقصر بجوار معبد الكرنك

كما أسفر العمل الأثري عن العثور على مقاصير نادرة للإله أوزير، إلى جانب أحجار ضخمة وبقايا قرابين ترجع إلى العصر المتأخر، حيث جاء الكشف بأسلوب علمي دقيق، ليعيد رسم خريطة معبد منتو ويضيف فصلًا جديدًا إلى تاريخ الكرنك العريق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.