ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2026، كواليس "بابا وماما جيران" لأحمد داوود

كواليس مسلسل بابا
كواليس مسلسل بابا وماما جيران
مسلسلات رمضان 2026، حرصت الشركة المنتجة لمسلسل “بابا وماما جيران” الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد داوود على مشاركة الجمهور كواليس العمل حيث قامت بنشر عددا من الكواليس. 

 وطرحت شاشة Mbc مصر البوستر الرسمي لمسلسل بابا وماما جيران والذي يقوم بطولته أحمد داوود تمهيدا لعرضه في رمضان 2026.

مسلسل بابا وماما جيران 

ويشارك الفنان أحمد داوود في السباق الرمضاني لعام 2026، بمسلسل “بابا وماما جيران”، وهو العمل الذى تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، من تأليف ولاء الشريف وإخراج أحمد عبد الوهاب.

ويشارك في بطولة العمل بجانب أحمد داوود كل من ميرنا جميل، محمد محمود، شيرين، محمود حافظ، عايدة رياض، إسماعيل فرغلي، وجان رامز.

ويتكون من 15 حلقة، تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي يعتمد على مفارقات الحياة اليومية والعلاقات الإنسانية بين الجيران. ومن المقرر عرض المسلسل عبر شاشة MBC مصر، إلى جانب عرضه على منصة شاهد.

وتواصل أسرة العمل التصوير حاليا بأحد مناطق السادس من أكتوبر، وتجمع المشاهد التي يتم تصويرها الفنان أحمد داوود والفنانة عايدة رياض التي تلعب شخصية والدته ضمن أحداث العمل

وكانت إدارة مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما في دورته الـ 73 كرمت الفنان أحمد داوود عن دوره في فيلم الهوى سلطان.

