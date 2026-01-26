الإثنين 26 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بالأسماء، إصابة 6 شباب في حادثي تصادم بالدقهلية

تصادم موتوسيكلات،
تصادم موتوسيكلات، فيتو
18 حجم الخط

شهد مركزي بلقاس والجمالية بمحافظة الدقهلية حادثين متفرقين نتج عنهم إصابة 6 أشخاص بالتساوي جراء تصادم موتوسيكلات، وجرى نقلهم لتلقي العلاج اللازم بمستشفى كل مركز.

إصابة 6 أشخاص في تصادم موتوسيكلات ببلقاس والجمالية 

جاء الحادث الأول بتلقي الأجهزة الأمنية في محافظة الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد باصطدام موتوسيكل بآخر على طريق قرية المعصرة مركز بلقاس. 

وانتقلت قوة أمنية وسيارتين إسعاف إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين إصابة 3 أشخاص وجرى نقلهم لمستشفي بلقاس.

أسماء المصابين وتفاصيل الإصابة بحادث بلقاس 

وكشف مصدر طبي عن إصابة كل من: 

١ـ "إسلام ع ال"25 سنة بكسر مفتوح بالكوع الأيسر والفخذ الأيسر. 
٢ـ أحمد م ال س 20 سنة بسحجات باليدين والقدمين وكدمات بالصدر والبطن.
٣-محمد ه ع م 12 سنة بجرح قطعي بالرأس والذقن واشتباه كسر باليد اليسرى. 

وفي الحادث الثاني أصيب 3 أشخاص في اصطدام موتوسيكل، أمام مدرسة عزبة عبده بالجمالية. 

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد باستقبال مستشفى الجمالية 3 أشخاص مصابين جراء الاصطدام بموتوسيكل أمام مدرسة عزبة عبده بالجمالية.

علي الفور انتقلت قوة أمنية من مركز الجمالية إلى موقع الحادث وتبين إصابة 3 أشخاص. 

وكشف مصدر طبي عن أسماء المصابين وتفاصيل الإصابات بكل منهم، وهم:
١ـ "أحمد ا م ح "26 سنة باشتباه كسر بالذراع الأيسر وجرح قطعي باليد اليسرى. 
٢ـ "مأمون ال ح م" 49 سنة بكدمات بالفخذ الأيسر وسحجات باليدين والقدمين.
٣ـ "علي ش غ ع" 29 سنة بجرح قطعي بالقدم اليسرى مع اشتباه كسر بالقدم اليسرى.
 
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسماء المصابين اصطدام موتوسيكل اصابة 6 أشخاص الأجهزة الأمنية تصادم موتوسيكلات محافظة الدقهلية موتوسيكلات مستشفي الجمالية مركز بلقاس مركز الجمالية

مواد متعلقة

أخبار مصر: مفاجأة سارة بشأن باقات الإنترنت، إطلاق دليل النزاهة الأكاديمية وأخلاقيات البحث العلمي، ارتفاع قياسي في أسعار الذهب، خارطة طريق الفراعنة للمونديال

شروط التنازل عن ترخيص المحال العامة وفقا للقانون

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2026 في المنيا، موعد الإعلان الرسمي وخطوات الاستعلام

المستشفيات التعليمية تعقد مؤتمرها العلمي السنوي 2026 اليوم

ads

الأكثر قراءة

انخفاض 7 جنيهات في أسعار الزيت اليوم الإثنين بالأسواق

انخفاض اليوريا العادي 2468 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

الصحة: تقديم 468 ألف خدمة طبية بالمنشآت الصحية في السويس خلال 2025

موعد مباراة الزمالك القادمة بعد التعادل مع المصري في الكونفدرالية

التنمية المحلية: تكليف مراكز شبكات المرافق بـ 10 محافظات بأعمال الرفع المساحي لطلبات التقنين

الثلوج والأمطار المتجمدة تشل مدنا أمريكية وتغرق أكثر من 847 ألف شخصا في الظلام

مسلسلات رمضان 2026، كزبرة يعمل بسوق الخضار ضمن أحداث بيبو

الفيس فضح الواقعة، حبس سائق وعامل بتهمة تعاطي المخدرات داخل ميكروباص في النزهة

خدمات

المزيد

انخفاض 7 جنيهات في أسعار الزيت اليوم الإثنين بالأسواق

شروط التنازل عن ترخيص المحال العامة وفقا للقانون

سعر السمك اليوم، البلطي يقفز 12 جنيهًا في سوق العبور

قانون مزاولة مهنة الصيدلة، تعرف على الضوابط والشروط المنظمة للعمل داخل الصيدليات

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 26 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 26 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 26 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية