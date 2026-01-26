الإثنين 26 يناير 2026
خارج الحدود

ظهور ديمة شوكت ابنة شقيقة بشار الأسد في اجتماع رسمي يثير الجدل بسوريا

ديمة شوكت، فيتو
شهدت سوريا حالة من الجدل، إثر ظهور ديمة شوكت، ابنة اللواء الراحل آصف شوكت، زوج شقيقة بشار الأسد، في اجتماع وزاري عُقد داخل مبنى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل في دمشق، موجة تساؤلات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، تركّزت حول صفتها ودورها داخل الاجتماع.

ظهور ديمة شوكت في اجتماع رسمي بوزارة سورية

وأصدرت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل السورية بيانا أكدت فيه، أن ديمة شوكت لا تملك أي علم مسبق أو لاحق بوجود ديمة شوكت في الاجتماع، نافية أن تكون قد دُعيت أو جرى التعامل معها بأي صفة رسمية أو غير رسمية، أو أن تكون ممثلة لأي برنامج تابع للأمم المتحدة كما أُشيع.

وأوضحت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل  السورية، أن التحقق من صفات ممثلي المنظمات الدولية لا يدخل ضمن صلاحياتها المباشرة، بل يخضع لإجراءات قانونية لدى الجهات المختصة، معربة عن أسفها لما سببه هذا الظهور من التباس في الرأي العام.

بيان حول ظهور ابنة شقيقة بشار الأسد في اجتماع رسمي

وشدد البيان على رفض الوزارة القاطع تكرار وجود أي شخص على صلة مباشرة أو غير مباشرة برموز النظام السابق داخل مبانيها مستقبلًا، تحت أي مسمى، معلنة اعتماد آلية جديدة للتعامل مع المنظمات الدولية، تشمل طلب لوائح كاملة بأسماء المشاركين في الاجتماعات، والتنبيه الصريح إلى عدم الترحيب بأي شخص محسوب على النظام البائد.

وكانت منصات التواصل قد تداولت صورة تُظهر ديمة شوكت خلال مشاركتها في الاجتماع، وسط معلومات غير مؤكدة أفادت بأنها حضرت بصفتها مديرة برامج في برنامج الأغذية العالمي، وهو ما نفته الوزارة ضمنا في بيانها، مؤكدة التزامها نهج العدالة الانتقالية وعدم التساهل مع أي التباس مماثل في المرحلة المقبلة.

طالبوا بالإفراج عن معتقلي بشار الأسد، لحظة إطلاق النار على المتظاهرين في سوريا (فيديو)

عودة نظام الأسد لحكم سوريا، صحيفة أمريكية تنشر تفاصيل «خطة النمر» لرجال بشار

 

 

