الإثنين 26 يناير 2026
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

شعبة الخضراوات: 40% انخفاضا في بعض المنتجات الزراعية

الخضراوات
الخضراوات
أسعار الخضراوات، أكد حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، أن الأسواق لا تعاني من أي نقص في الخضروات والفاكهة، مشيرًا إلى وفرة جميع الأصناف الشتوية بكميات كبيرة، واستقرار الأسعار في الوقت الحالي مع قرب حلول شهر رمضان.

ورق العنب غير متوافر حاليًا وموسمه يبدأ في مارس

وأوضح النجيب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة"، أن موسم ورق العنب يبدأ في شهر مارس، لافتًا إلى أن المنتج غير متوافر حاليًا باعتباره من المحاصيل الصيفية، وأن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن بيعه بسعر 200 جنيه غير صحيح. 

وأوضح أن الموجود هو ورق عنب مُصنَّع داخل برطمانات أو عبوات كبديل مؤقت، وليس طازجًا.

انخفاض ملحوظ بأسعار المنتجات الزراعية الاستراتيجية

وأشار حاتم النجيب إلى انخفاض أسعار بعض المنتجات الزراعية مقارنة بالعام الماضي، حيث تراوحت نسب التراجع بين 30 و40% لبعض الأصناف مثل الفراولة والبرتقال والموز، مؤكدًا توافر السلع الاستراتيجية مثل البطاطس والطماطم والبصل بكميات كبيرة، وعدم وجود أي مخاوف من ارتفاعات سعرية مستقبلية.

أسعار الخضراوات أمس الأحد 25 يناير 2026 في
_ وسجل سعر كيلو الطماطم من 6 إلى 12 جنيها حسب الجودة.
_ وسجل سعر البطاطس من 5 إلى 9 جنيهات للكيلو.
_ وسجل سعر البصل الأبيض من 4 إلى 8 جنيهات والبصل الأحمر من 5 إلى 9 جنيهات.
_ وسجل سعر الخيار من 7 إلى 11 جنيها.
_ وسجل سعر الكوسة من 8 إلى 12 جنيها.
_ وسجل سعر الفلفل الرومي من 10 إلى 16 جنيها.
- وسجل سعر الباذنجان البلدي من 6 إلى 10 جنيهات.

